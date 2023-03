Igea Marina, nuovo sportello comunale 'servizio sociale di prossimità'

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:20 - 20 Marzo 2023

L’Amministrazione Comunale ha attivato un nuovo, prezioso sportello a disposizione dei cittadini: il “Servizio Sociale di Prossimità", che ogni venerdì dalle 8.30 alle 12.30 sarà aperto presso la sede di Igea Marina, più precisamente nei locali di piazza Falcone e Borsellino 19.



Una sorta di sede distaccata con cadenza settimanale, dove l’utenza potrà ricevere informazioni utili circa quella attività che i Servizi Sociali del Comune di Bellaria Igea Marina portano avanti quotidianamente: a favore dell’integrazione e dell’inclusione sociale, nel supporto delle famiglie più fragili, degli anziani e dei disabili, ma anche nel contrasto all’emergenza abitativa e nel sostegno per il pagamento delle utenze.



In piazza Falcone e Borsellino, nella mattinata di venerdì e senza bisogno di fissare un appuntamento in precedenza, i cittadini troveranno le assistenti sociali del Comune, pronte ad orientare l’utenza circa le opportunità di sostegno attive sul territorio. “Un servizio in più, che si unisce al grande lavoro, fatto di dedizione e competenza, già svolto dal nostro personale impegnato nel sociale”, sottolinea l'Assessore ai Servizi Sociali Flaviana Grillo. “Uno sportello", continua e conclude, "utile per avvicinare ancora di più i cittadini ai nostri uffici e alle possibilità che spettano a chi è più in difficoltà: dalle misure messe in campo direttamente dal nostro Comune, alle iniziative definite dagli Enti sovra ordinati.”