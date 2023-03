Attualità

San Mauro Pascoli

| 10:14 - 20 Marzo 2023



Per consentire il passaggio della seconda tappa della "Settimana Internazionale Coppi e Bartali", che si svolgerà mercoledì 22 marzo, sarà necessario chiudere completamente la stazione di Valle del Rubicone, in entrata e in uscita, dalle 12:00 alle 15:00 e, comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord.