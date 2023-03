Un coltello insanguinato e tracce ematiche in strada in Centro Storico

Attualità

Rimini

10:04 - 20 Marzo 2023

Archivio.

Urla nella notte, un coltello sporco di sangue e tracce ematiche per terra in Centro Storico a Rimini. E' quanto è stato visto e poi raccontato da alcuni dipendenti delle attività della Vecchia Pescheria al Coordinatore di Forza Italia di Rimini Mario Erbetta. I fatti, secondo quanto riporta Erbetta in una nota, risalirebbero alla notte tra sabato e domenica scorsi. "Dalla denuncia su Facebook di residenti si parla di urla strazianti avvenute intorno alle 3.00 in Corso d'augusto all'altezza del Cinema Fulgor e successive sirene di ambulanza." dice Erbetta che afferma inoltre "Che tutto ciò avvenga sempre di fronte alla sede del Comune e che anche l'Amministrazione comunale a partire dal Sindaco non prenda provvedimenti drastici è un mistero.



Come anche è un mistero se funzionano le telecamere posizionate nelle vicinanze della Vecchia Pescheria e Piazza Cavour che potrebbero far luce su quello che è accaduto lo scorso week end." Rispondendo a quanto dichiarato dal Questore di Rimini in un'intervista dove "minimizzava le problematiche notturne che settimanalmente nel week end avvengono in centro storico tra la vecchia Pescheria e Piazza Cavour", Erbetta afferma inoltre che "il centro storico, nel week end in particolare, diventa un far west nonostante i presidi temporanei di polizia che lasciano il tempo che trovano, come ha denunciato di recente il ragazzo riminese su Tik Tok che con un video accorato chiedeva al Sindaco di riportare sicurezza nei luoghi prediletti dai giovani."



Erbetta chiede a Prefetto, Sindaco e Questore di prendere provvedimenti urgenti e seri per rendere sicura la città "e in particolare il centro storico utilizzando le unità cinofile dei vari gruppi di polizia, ripristinando il poliziotto di quartiere e dando vita a un vero servizio di sicurezza partecipata con security privati pagati dagli imprenditori locali, una vera collaborazione tra pubblico e privato per garantire sicurezza ai riminesi e ai turisti che si accingono a venire in vacanza."



Erbetta informa inoltre che questa settimana, tramite l'Onorevole Tassinari "presenteremo l'interrogazione sul tema sicurezza di Rimini al Ministro degli Interni Piantedosi sperando che da Roma arrivi quell'input necessario per un serio cambiamento magari con nuove unità di poliziotti per un maggior pattugliamento del territorio."