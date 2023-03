Novafeltria: studenti alberghieri competono in memoria della prof.ssa Sauro

Attualità

Novafeltria

| 06:44 - 20 Marzo 2023

Tonia Sauro Cocktail Competition.

Il 18 marzo si è tenuta la seconda edizione del concorso interregionale "Tonia Sauro Cocktail Competition" presso l'aula magna dell'Isiss Tonino Guerra di Novafetria, nell'indirizzo enogastronomico, in ricordo della prof.ssa Tonia Sauro. Il concorso è stato dedicato alla memoria della professoressa dal Dirigente Scolastico Dr. Camillo Giorgi e dai docenti dell'istituto, in collaborazione con il marito Nicola Dimatteo. Alla competizione hanno partecipato 14 concorrenti provenienti dagli istituti alberghieri della Romagna, tra cui "Malatesta" di Rimini, "Savioli" e "Ial" di Riccione, "Artusi" di Forlimpopoli e "T.Guerra" di Cervia e Novafeltria. Dalle vicine regioni hanno partecipato "Celli" di Piobbico per le Marche e "Caprese Michelangelo" per la Toscana.



Il concorso è iniziato con un seminario informativo sulle conseguenze dell'abuso di alcol, tenuto dal Comando Compagnia Carabinieri di Novafeltria, che ha fornito agli studenti informazioni sui rischi dell'ubriachezza dal punto di vista civile e penale. I concorrenti hanno poi creato un drink "alcool free-mocktail" a base di succhi, sciroppi e infusi con colori e profumi che richiamavano l'estate, utilizzando i prodotti forniti dagli sponsor. Ogni studente aveva a disposizione 10 minuti per presentare il proprio drink e rispondere a domande tecniche da parte di esperti barman e sulla lingua inglese.



Le tre vincitrici finali del concorso sono Sofia Ruffilli dell'Istituto Artusi di Forlimpopoli, Amal Kabbori dell'Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini e Sofia Trovato del Cfp Ial di Riccione. Tutte e tre le vincitrici parteciperanno alla finale regionale di Cockt-AIL Junior delle scuole alberghiere nel mese di maggio. Sono stati inoltre assegnati i premi speciali per la miglior esposizione merceologica del drink, la miglior tecnica di preparazione del drink, la miglior decorazione del drink e il miglior storytelling/emozionale.



Durante la competizione, sono stati raccolti fondi attraverso un buffet aperi-lunch per un totale di 1736,00 euro devoluti interamente all'Aovam (Associazione Oncologica Volontari Assistenza ai Malati) in un'azione benefica.