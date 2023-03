Basket B femminile, Ren-Auto formato lusso passa ad Anzola 57-60

Sport

Rimini

| 22:01 - 19 Marzo 2023

Dopo il successo nel derby la Ren-Auto di coach Maghelli fa il bis, ancora in trasferta, e questa volta porta a casa uno scalpo pesante: le rosanero espugnano infatti il campo di una delle capoliste, la Scuola Basket Samoggia, fino ad oggi avanti 3-0 negli scontri diretti stagionali.

Dopo la palla due la Ren-Auto parte subito fortissimo, trascinata dalla verve offensiva di Eleonora Duca e Alessia Pignieri, autrici dei primi 11 punti della squadra, e da una difesa solidissima. La prima frazione si chiude sull'11-17 e la seconda segue più o meno lo stesso canovaccio, al punto che all'intervallo la Ren-Auto è avanti di 9, 25-34.

Nel terzo quarto Samoggia, a zona 1-3-1 da metà della seconda frazione, riesce a riavvicinarsi con un parziale di 6-0, ma la reazione rosanero è veemente e il vantaggio tocca anche la doppia cifra. Le padrone di casa limano qualcosa e si arriva così all'ultima pausa sul 39-47.

Il quarto quarto è una battaglia con Samoggia che, ovviamente, tenta il tutto per tutto per ribaltare la contesa: a 27" dalla sirena, con la Ren-Auto avanti di 3, Novelli perde palla a centrocampo e concede alle emiliane l'appoggio del -1.

La capitana rosanero si fa però immediatamente perdonare nell'azione decisiva: Samoggia commette subito fallo per fermare il cronometro, ma Novelli, fredda come il ghiaccio, realizza i due liberi che di fatto chiudono la gara.

Finisce 57-60.



IL COACH "Le ragazze sono state davvero brave - spiega coach Maghelli - perché siamo stati praticamente avanti per tutta la partita. Nel finale, quando Samoggia si stava riavvicinando, sono riuscite a mantenere la calma e a punire dalla lunetta con un 5/6 pesantissimo. Sapevamo che avrebbero usato molto la difesa 1-3-1 ed eravamo pronte: abbiamo attaccato bene quella a tutto campo e trovato soluzioni credibili, giocando semplice, anche contro quella a metà campo. La chiave è stata comunque la difesa: la squadra ha lavorato bene per tutta la partita anche quando ho chiesto determinati adattamenti in situazioni particolari. C'è stata grande concentrazione, avevamo una gran voglia di vincerla e si è visto nel finale".

La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim sabato 25 marzo, alle ore 20.30, per il match con la Pall.Scandiano.



Il tabellino

Scuola Basket Samoggia - REN-AUTO 57-60

SBS: Scandellari, Bortolani 3, Palmieri 22, Tartarini 6, Bernardini, Venturi, Cattabiani 9, Grandini 5, Melloni 10, Zarfaoui 2, Ronchetti, Parrinello. All. Palmieri

REN-AUTO: Novelli 7, Mecozzi, Pratelli, Duca E. 16, Pignieri 13, Duca N. 11, Capucci 3, Tiraferri 8, Mescolini, Gambetti, Mongiusti 2. All. Maghelli

Arbitri: Gaudenzi e Neri

Parziali: 11-17; 14-17; 14-13; 18-13