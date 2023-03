Volley A2 femminile, Omag MT supera l'ostica Futura Giovani Busto Arsizio (3-0)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:57 - 19 Marzo 2023

L'Omag MT supera (3-0) un’ostica Futura Giovani Busto Arsizio. Dopo un primo set vinto con facilità, combatte con decisione il secondo ed il terzo parziale imponendo un gioco preciso ed aggressivo. Le bustocche, nonostante la buona prova di Badalamenti e Mistretta, si devono arrendere al cuore grande della Omag-Mt, generosa e caparbia nei momenti delicati dei parziali. Alice Turco (MVP della partita) e compagne tirano fuori il meglio del loro repertorio col 39% in attacco e 12 muri complessivi stoppando sul nascere i pochi tentativi di rimonta di Busto.



Alessia Bolzonetti, schiacciatrice Omag-Mt, commenta: “Penso che sia stata una partita molto combattuta. Nel primo set siamo riuscite a partire subito bene noi, nel secondo abbiamo avuto qualche inciampo ed un pochino anche nel terzo che abbiamo giocato punto a punto. Penso che si sia visto il valore della nostra squadra. Abbiamo giocato insieme, unite, e penso che abbiamo portato a casa il risultato anche per questo. Sono molto contenta e fanno bene questi tre punti”



Vangeliya Rachkovska – Schiacciatrice Omag-Mt:“E’ stato molto emozionante, era molto importante, ma ogni partita in questa parte del campionato è molto importante. Siamo state concentrate dall'inizio fino alla fine e abbiamo fatto i tre punti.”



Per la Omag-MT in campo Turco in regia e Perovic opposto, Bolzonetti e Rachkovska in posto 4 Babatunde e Parini al centro e Caforio libero. PeR Busto in campo Balboni al palleggio e Zanette opposto Arciprete e Meneh in banda, Toello e Botezat al centro e Mistretta libero.

Partono col turbo le padrone di casa, Bolzonetti e Perovic a segno con un grande prova in difesa. Amadio chiama subito il time out. 6-1. La squadra di Barbolini è compatta e mantiene le distanze. Ancora un time out per Amadio 16-9. Badalamenti rileva Arciprete e Venco Balboni 21-11 L’errore di Badalamenti vale 8 set point. Chiude Bolzonetti al primo tentativo- 25-16

Nel secondo parziale, con Badalamenti al posto di Meneh, sono le Bustocche a prendere subito il largo con Zanette protagonista. Barbolini chiama il time out 0-5 La Omag-MT si rimette in carreggiata 8-9, ma Busto riallunga 11-15. Salvatori rileva Babatunde 15-17. Amadio chiama il suo primo discrezionale 16-17- L’ace di Parini vale la parità 17-17. Venco rileva Balboni al servizio- 18-18. Saguatti rileva Rachkovska 20-20. Allungano le zie e Amadio riferma il gioco 22-21. Due errori consecutivi per l’attacco bustocco valgono due set point per la Omag- Mt Zanette annulla il primo ma il muro di Bolzonetti chiude il set . 25-23

Terzo parziale equilibrato in partenza 6-6. Le marignanesi allungano 9-6- ma le cocche rimetto subito le cose a posto 9-9. Ci pensa Babatunde a fermare la serie insidiosa di battute di Badalamenti. 10-9. E’ la stessa Babatunde ad andare a segno con tre aces consecutivi per il nuovo allungo delle romagnole. 13-9. Salvatori rileva Babatunde e Fiorio Badalamenti. 16-14. Salavtori subito a segno con muro sulla stessa Fiorio e Amadio chiama il discrezionale. 17-14. Il colpo” Turco porta le Zie sul 23-19. Un lungo scambio chiuso dalle Cocche infiamma il Palamarignano che risponde con un lungo applauso. 23-20. Ancora un punto per Busto e Barbolini chiama il time out. 23-21. E’di Bolzonetti il punto che vale 3 match point. Chiude Perovic. 25-21.



IL TABELLINO

OMAG-MT - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Babatunde 13, Turco, Bolzonetti 3, Parini 8, Perovic 19, Rachkovska 6, Caforio (L), Covino ne, Aluigi ne, Cangini ne, Biagini ne, Saguatti, Salvatori 3. All. Barbolini.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-Meneh , Botezat 5, Zanette 10, Arciprete 12, Tonello 8, Balboni 1, Mistretta (L), Badalamenti 9, Venco, Milani ne, Fiorio, Pandolfi ne,. All. Amadio.