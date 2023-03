Calcio Prima, il Riccione sbanca Perticara 1-2 e aspetta la capolista Bellariva

Sport

Rimini

| 19:23 - 19 Marzo 2023





Passa di misura il Riccione in quel di Perticara grazie alla prodezza balistica su punizione di Dragoni al 5' e all'esplosività di Amati Bruno che sfrutta al meglio l'assist di Brisigotti al 63'. In mezzo il pari momentaneo del Perticara: gran diagonale di Sartini che fulmina Masini al 12'.

Partita in bilico fino alla fine - otto i minuti di recupero - per i troppi errori sotto porta che avrebbero potuto garantire un finale più tranquillo. La squadra ha creato tanto e quindi non resta che pensare positivo e prepararsi al meglio per il big-match di domenica prossima con la capolista Bellariva.

Alla fine mancano cinque giornate,, cinque finali da vincere per fare il salto di categoria.



Perticara: Palumbo, Biordi, Santucci, Barocci dal 70' Antonini, Crociani dal 61' Diop M, Abiodun dall'86' Tani, Brighi, Sartini Luca, Sartini Lorenzo, Wang. A disposizione; Giovagnoli, Diop D., Allenatore Nicolini.



Riccione: Masini, Olivieri dal 53' Fantini, N'Dao, Gueye dal 57' Ingrosso, Ioli, Bencivenga, Alberelli dal 79' Magrotti, Brisigotti dal 73' Capriotti, Amati B., Klyvchuk, Dragoni dal 75' Colonna. A disposizione; Amati A., Lotti, Imola, Bastianelli. Allenatore Iencinella.

Reti: al 5' Dragoni (R), al 12' Sartini Lorenzo (P), al 63' Amati Bruno (R).