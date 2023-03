Volley C femminile, vittoria da tre punti per l'Emanuel Riviera a Forlì (0-3)

Sport

Rimini

| 19:18 - 19 Marzo 2023

Flamigni Panettoni Forlì - Emanuel Riviera Volley Rimini 0-3 (18-25; 25-27; 10-25)



L’Emanuel consolida il secondo posto in classifica dopo la sconfitta del Faenza contro il Forlimpopoli, portando a sette i punti di vantaggio a due sole giornate dalla fine del girone e prima dell’inizio degli ormai matematici play-off.

Flamigni Panettoni Forlì schiera: in posto uno Berti (K), in attacco Armanni, Rambelli e Assorti; in seconda linea Cisse e Calabrese completano lo starting six; libero Ricci. Le ospiti si schierano con Magi in battuta; Pasolini, Morelli e Morettini (K) occupano la linea di attacco e, a completamento della formazione, Orsi e Catalano rispettivamente in posto 5 e 6; libero Fabbri. Arbitrano Brunelli di Ravenna e Antonellini di Cotignola.

Partenza razzo delle padrone di casa che sorprendono la formazione riminese che impattano sul 7 pari e poi creano un mini break di due punti che portano avanti fino al 18 a 16, poi stacco definitivo fino al finale di set.

La Sammartinese dimostra tanto entusiasmo e le sue giovani peccano solo di poca esperienza. L’Emanuel commette qualche errore di troppo sia in battuta sia in ricezione, non riuscendo a costruire attacchi più efficaci e costanti.

Il secondo set è al cardiopalma: la Flamigni ce la mette tutta e il Riviera paga i suoi errori grazie anche all’abilità delle forlivesi che non sbagliano nulla sia in ricezione, sia in attacco con una Cisse particolarmente ispirata. Rimini tenta lo stacco decisivo ma è la Samma che passa in vantaggio (13-9), l’Emanuel continua a soffrire le ragazze di Fiori si esaltano nel vedere che tutto riesce e che la possibilità di pareggiare i conti con la seconda in classifica è possibile (17 a 12). Riviera non ci sta, non serve neppure a Bazzocchi chiamare un time out: le ragazze di abbracciano a centro campo, si parlano e riprendo, questa volta, a costruire la rimonta che riesce conun perentorio parziale di 7 a 2 (19-19).

La rimonta ha schiantato l’esuberanza delle padrone di casa? Neppure per sogno, piene di entusiasmo giocano punto a punto fino al 24 pari, poi passano in vantaggio 25 a 24 e Rimini trema? No, Rimini ormai è ricompattato e pareggia di nuovo e a seguire, per usare una frase del pugilato, con un uno-due definitivo sbroglia una situazione che poteva diventare pericolosa. Nel secondo parziale le ragazze della Flamigni hanno dato veramente tutto, giocando forse uno dei migliori set del campionato, ma Rimini non si è lasciata sorprendere.

Il terzo set non ha storia: il Riviera non si deconcentra, sbaglia molto meno, precisa in appoggio, ficcante in battuta e a muro, l’attacco gira come nei momenti migliori, una grande Catalano serve al meglio le compagne e in meno di 20 minuti Morettini e tutto il team portano a casa ulteriori tre punti che consentono loro, come detto prima, confermano matematicamente il secondo posto in classifica utile per il primo turno dei play-off.

Ora l’attenzione si sposta a sabato alla Casa del Volley per incontrare la compagine del Russi



EMANUEL RIVIERA: Orsi 13, Catalano 1, Morelli 14, Morettini 11, Magi 8, Pasolini 4, Sangoi 2, Del Rosso, Libero Fabbri. N.E.: Forlani

NOTE: Ace: Rimini 11 – Forlì 3. Battute sbagliate: Rimini 12 – Forlì 10. Muri: Rimini 6, Forlì 4. Attacchi punto: Rimini 36 – Forlì 26. Errori: Rimini 9 – Forlì 14. Rimini: attacco 40% - ricezione 70%.