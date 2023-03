Calcio RSM, gol e spettacolo nei successi di Virtus e Tre Fiori

Sport

Repubblica San Marino

| 19:10 - 19 Marzo 2023

Ci sono nove gol nei due posticipi della venticinquesima di Campionato Sammarinese BKN301. Confermano i pronostici che le vedevano favorite Virtus e Tre Fiori, benché le sfide di Montecchio e Fiorentino raccontino di due andamenti piuttosto diversi per arrivare al medesimo risultato.







Approccio arrembante per la Virtus che al 4’ ha già colpito una traversa col sinistro a giro di Tortori, in uscita da doppio passo su Vitaioli. Il Murata replica con la colossale doppia occasione per Semprini, dimenticato dalla retroguardia neroverde e fermato prima da Passiniti – determinante nell’uno-contro-uno – e poi da Gori. Poco dopo la Virtus passa su calcio di rigore, per il tocco di mano di Vitaioli sul destro di Golinucci. Impeccabile dal dischetto Buonocunto, che sceglie la battuta centrale per superare Gueye al 21’. Sbloccato l’incontro, i Neroverdi si impongono con più convinzione. Vicini al raddoppio con Sopranzi, Nodari e Ciacci, gli uomini di Bizzotto rischiano di incassare il pareggio con l’azione personale di Ura – che calcia di un soffio sopra l’incrocio dei pali. L’esperienza e la qualità del tridente permette poi alla Virtus di salire sul 2-0: al 38’ Buonocunto disegna lo schema che premia il movimento di Angeli alle spalle della barriera. L’attaccante brucia Gega e fredda Gueye da breve distanza.

Nella ripresa la Virtus legittima il vantaggio, pregustando il tris con lo sfondamento centrale di Gori – di poco impreciso dopo un triangolo al limite con Angeli. Il Murata prova ad aggrapparsi ad Ura, ma non è la giornata più fortunata per le iniziative d’attacco dei Bianconeri. Passaniti lo chiude al 65’, replicando su Comuniello pochi istanti più tardi. In mezzo alle migliori opportunità del Murata, fa ancora seguito un gol della Virtus: nuovamente su piazzato, il 3-0 porta la firma di Sabato che incorna sul primo palo la traiettoria di Buonocunto. Il Murata non riesce ad accorciare all’80’, quando Gjorretaj si conquista un calcio di rigore per intervento scomposto di Passaniti. Lo stesso estremo neroverde intuisce la soluzione incrociata di Gaiani e replica sul tap-in di Ferraro, mantenendo il clean sheet giornaliero. Che prende la forma del 5-0 per la doppietta di Sorrentino nel finale, abile a capitalizzare i due assist profusi da Contadini – come il compagno subentrato nella ripresa.





Passa da un primo tempo equilibrato e senza reti, invece, il successo del Tre Fiori. Gli uomini di Andy Selva sono spesso pericolosi nella frazione d’apertura, ma Fall risulta impreciso in un paio di circostanze. Sul fronte opposto Babboni attacca la profondità e vince un rimpallo con Semprini, dovendo però inchinarsi all’intervento disperato e determinante di De Lucia. La prima vera parata è proprio dell’estremo del Tre Fiori, che al 23’ ha il riflesso giusto per neutralizzare la bordata di Ceccaroli sul primo palo. Di poco imprecisi Bernardi e Rastelli a ridosso della mezz’ora, mentre al 40’ viene annullato un gol a Tall per carica sul portiere.

In avvio di ripresa il pallone buono è per il Domagnano, con Babboni che calcia in mischia ma non angola a sufficienza per battere Semprini. La partita gira su un paio di episodi, poco più tardi. E soprattutto, per l’inserimento di Luigi Rizzo. Da un suo traversone al 51’ si genera l’azione convulsa che porta al tocco vincente di Bernardi, da pochi passi. Tre minuti più tardi il Domagnano resta in dieci per l’espulsione di Parma ed incassa, un attimo dopo, il raddoppio di De Lucia su assist di Rizzo. Il tris è di Tall, che mette in mostra le sue doti atletiche sul preciso lancio di De Falco per lasciarsi alle spalle un avversario e superare con un tocco morbido Colonna in uscita. Il Domagnano non depone però le armi, rischiando ulteriori stoccate che restano solo nelle intenzioni del Tre Fiori, per riversarsi in avanti. Miracoloso Colonna sulla rovesciata di Tall, puntuale Angelini nell’inserimento sul secondo palo per convertire nel 3-1 il tiro-cross di Ceccaroli al 74’. Cinque minuti dopo Tall colpisce la traversa con un bel lob e sul proseguo dell’azione Ciccione si vede annullare il poker per una presunta spinta su un avversario. Con le squadre lunghissime, Gjurchinoski e Ciccione tornano a farsi molto pericolosi, mentre Rizzo svernicia il palo alla destra di Colonna con uno splendido mancino a giro.





Restano così invariati i rapporti di forza in vetta, stanti i successi ottenuti simultaneamente dalle prime cinque della classe. Il Domagnano vede eroso di un’unità il suo vantaggio sul Faetano – dodicesimo in classifica –, che come il Murata non è riuscito a sfruttare il turno di riposo toccato al San Giovanni.