Calcio Promozione, hurrà Gabicce Gradara all'ultimo respiro: 3-2. Quinto posto

Sport

Gabicce Mare

| 19:05 - 19 Marzo 2023

Il Gabicce Gradara festeggia il gol del 2-1.





Ritorna alla vittoria il Gabicce Gradara che batte il MondolfoMarotta in pieno recupero per 3-2 rilanciandosi in zona playoff (è al quinto posto). Nel primo tempo entra meglio in partita il Mondolfo Marotta più efficace e preciso nella manovra, mentre il Gabicce Gradara fatica a trovare il fraseggio subendo l'aggressività dell'avversario. Le azioni più pericolose sono della squadra ospite. Al 7’ diagonale di Marconi a lato di un soffio alla sinistra di Renzetti. Al 15’ brivido: Bracci serve Pacento, dal limite tiro deviato in angolo da Renzetti in tuffo alla sua sinistra.

Al 22’ su intervento di Gabrielli Fraternali si lascia cadere in area: l’arbitro assegna il rigore. Tira Bracci con tiro centrale a mezz’altezza: 0-1. Al 34’ Renzetti salva in mischia nell’area piccola sui piedi di Bracci e Pompei.

Al 38’ arriva la rete del pareggio sulla prima azione pericolosa della squadra di Vergoni: il rientrante Pierri sulla sinistra scarta due avversari e mette la palla sul palo più lontano dove Bartolini di testa, in solitudine, infila in rete di testa 1-1.

Nella ripresa al 5’ Mondolfo Marotta sfiora il raddoppio: dopo uno scambio con Bracci Marconi in piena area, solo davanti a Renzetti, calcia debolmente tra le braccia del portiere. Con il passare dei minuti il Gabicce Gradara è più determinato. Al 15’ angolo di Mani, deviazione in acrobazia di Varrella con palla alta. Al 22’Ulloa spreca una ripartenza di Domini in superiorità numerica. Al 25’ Travaglini atterra Pierri in area: rigore. Bartolini segna il gol del 2-1 (quarta rete del bomber in quattro partite) spiazzando il portiere. Al 42' sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in area a Pompei trova il tempo per la battuta vincente sulla respinta della difesa. In pieno recupero il portiere Montesi salva su tiro di Morini a colpo sicuro e al quarto minuto di recupero è Donati a battere il portiere su assist di testa di Bartolini su cross di Grandicelli dopo uno scambio con Gabrielli. Grande esultanza della squadra di casa e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi.





IL TECNICO Il tecnico Filippo Vergoni commenta così il match: “Nel primo tempo l'approccio non è stato dei migliori, abbiamo subito l'aggressività del MondolfoMarotta e non riuscivamo a trovare le contromisure, abbiamo subito il gol riuscendo tuttavia a pareggiare. Nella ripresa la squadra ha avuto un altro piglio, ha alzato il ritmo e una volta trovato il gol del 2-1 pensavo di averla portata a casa. Invece non è stato così e abbiamo subito la rete del 2-2 su calcio d'angolo: sulla seconda palla siamo stati poco reattivi. A quel punto, con tre minuti e quattro di recupero, ho giocato la carta Donati e proprio lui ha trovato il gol che gli inseguiva da tempo. La cosa positiva è che non abbiamo mollato, abbiamo cercato fino alla fine l'episodio giusto ed è arrivato. Ora siamo di nuovo dentro i playoff e sabato ci aspetta una trasferta tosta contro il Moie che è ad una sola lunghezza da noi”.







Il tabellino

Gabicce Gradara – MondolfoMarotta 3-2

GABICCE GRADARA: Renzetti, Betti (35’ st. Lepri), Gabrielli, Domini, Varrella, Tombari, Giunchetti (20’ st. Ulloa), Morini, Bartolini, Mani (43’ st. Donati), Pierri (33’ st. Grandicelli). A disp. Mussoni, Della Chiara, Magi, Capi. All. Vergoni.







MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Catalano, Orciani, Morganti, Travaglini, Giobellina, Pacenti, Fraternali (21’ st. Vitali, 35’ st. Frulla), Marconi, Bracci, Pompei. A disp. Mattioli, Simone, Febo, Creatore Piccioli, Polverani, Biondi. All. Pompei.







ARBITRO: Denti di Pesaro (Zeli di Ancona e Pastori di Jesi).







RETI: 22’ pt. Bracci su rigore, 38’ Bartolini, 26’ st. Bartolini su rigore, 42’ Pompei, 49' Donati.







NOTE: spettatori 150 circa. Angoli: 5-4. Ammoniti: Morganti, Giunchetti.