Calcio D, la Sammaurese stende la capolista Giana Erminio 2-1

Sport

San Mauro Pascoli

18:03 - 19 Marzo 2023





Probabilmente la più bella Sammaurese della stagione regala una perla di assoluto valore ai propri tifosi. Al Macrelli i giallorossi schiantano la capolista Giana con un 2-1 a dir poco meritato figlio di una prova maiuscola di tutto il collettivo.



Prima occasione al 17′ con Gaiola che in semirovesciata sfiora il palo. Un minuto dopo Casadio recupera palla dai 20 metri e scarica in porta un bolide che finisce sotto la traversa. La Sammaurese gioca alla grande. Al 32′ Bonandi va viicino al raddoppio: cross di Barbatosta, spizza Merlonghi, Bonandi col destro devia il pallone out di poco sopra la traversa.



Pronti via e i giallorossi di Martini piazzano il 2-0. Calcio d’angolo, Maggioli di testa salta più in alto di tutti e segna. La Giana tenta la reazione, ma la difesa giallorossa oggi sente il profumo dell’impresa ed è granitica. Al 94′ arriva la rete di Fumagalli, ma ormai è tardi.



Il tabellino



SAMMAURESE-GIANA ERMINIO 2-1



Sammaurese (4-3-3): Piretro, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Maggioli (Manfroni 48’ st), Casadio, Haruna (Vallocchia 43’ st), Merlonghi, Bonandi (Cremonini 26’ st), Barbatosta. A disp: Zavatti, Grbic, Tamai, Grassi, Berardi, Maltoni. Allenatore: Marco Martini



Giana Erminio (4-2-3-1): D’Aniello, Piazza, Pinto (Osagie 42’ st), Perico (Brioschi 10’ st), Fumagalli, Perna, Marotta (Mandelli 20’ st), Ballabio (Gaye 42’ st), Messaggi, Minotti, Previtali. A disp: Pirola, Bassani, Calmi, Gorghelli, Parietti. Allenatore: Andrea Chiappella



Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro. Assistenti: Alessia Cerrato e Alberto Callovi di San Donà di Piave.



Reti: 18' pt. Casadio, 2' st. Maggioli, 49' st. Fumagalli