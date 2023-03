Calcio Eccellenza: un rigore di Ambrosini, Victor San Marino vince a Classe

Sport

Repubblica San Marino

| 17:57 - 19 Marzo 2023

Classe - Victor San Marino 0-1



CLASSE: Baldassarri, Ferrari, Okonkwo (41' st Maretti), Licka, Ragazzini, Capello, Bottini (29' st Santucci), Merciari (39' st Fogli), Frisari, Andreani, Centofanti. A disp. Stella, Bottini, Stefani, Gordini, Polidori, Pirazzoli. All. Succi.

VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Gramellini, Monaco, Sabba, De Queiroz, Lombardi, Lazzari (43' st Tiraferri), Santoni (26' st Morelli), Marra (18' st Rivi), Ambrosini, Tosi (22' st Arlotti). A disp. Forti, Giorgi, Mazzavillani, Pasquini, Mengucci. All. Cassani.



ARBITRO: Rossi di Forlì.

RETE: 36' st Ambrosini rig.

AMMONITI: Marra, Frisari, Bottini.

ESPULSI: Licka, Capello.



CLASSE Grazie a un rigore di Ambrosini, il Victor supera il Classe e conferma gli undici punti di vantaggio sull'inseguitore Progresso, vittorioso in trasferta. Il penalty, fischiato per una trattenuta in area su Morelli, viene trasformato con freddezza dal bomber biancoazzurro. La squadra sammarinese ha mantenuto il pallino del gioco, trovando però un'arcigna difesa. Baldassari decisivo con una grande parata su punizione di Tosi.