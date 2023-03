Calcio Eccellenza: Tropical Coriano, con il Sanpaimola è 0-0

Sport

Coriano

| 17:57 - 19 Marzo 2023

Un undici del Coriano PH PERAZZINI.



Tropical Coriano - Sanpaimola 0-0



TROPICAL CORIANO: Bianchini, Guidi (44' st Perazzini), Ceccarelli, Vagnarelli (31' st Ariyo), Anastasi, Rossi, Mularoni (40' st Carrer), Enchisi, Cecchini (40' st Marmo), Scarponi, Protino (31' st Tamagnini).

A disp. Leardini, Luvisi, Bartolucci, Pierini. All. Scardovi.

SANPAIMOLA: Baldani, Landini, Cerasuolo, Sabbioni (39' st El Bouhali Y.), Mazza (43' st Graci), Succi, El Bouhali, Turrini (15' st Fiasconi), Bonavita, Derjai, Alessandrini. A disp. Lofiego, Venturoli, Fiengo, Gasparri, Scala, Carbone. All. Orecchia.



ARBITRO: Zampa di Cesena.

AMMONITI: Guidi, Ceccarelli



CORIANO Finisce a reti inviolate l'incontro tra Tropical Coriano e Sanpaimola. Primo tempo avaro di emozioni: al 30' 30' combinazione sulla destra tra Protino e Scarponi, il 10 di casa si libera bene sul mancino ma al momento del tiro viene murato da Mazza. Al 46'

Alessandrini da destra, colpo di testa pericoloso di Succi, palla a lato di poco alla destra di Bianchini. Ancora il portiere di casa al 59' para sicuro il tiro da fuori area di Landini. Al 63' Scarponi si libera e calcia, tiro pericoloso deviato in corner. Un minuto dopo azione fotocopia del Tropical, questa volta è Cecchini a provarci da poco fuori l'area di rigore, tentativo nuovamente ribattuto dalla difesa ospite. Al 69' Vagnarelli controlla da fuori, si alza la sfera e prova a sorprendere Baldani, tiro potente che si spegne alto sopra la traversa. All'83' corner da sinistra di Alessandrini che libera al tiro Bonavita, mancino pericoloso ma centrale, Bianchini c'è. Al 91' è Derjai che si libera al tiro e calcia potente, Bianchini si tuffa e respinge in volo la conclusione potente.