Calcio Eccellenza: un gol per tempo, Pietracuta ko con la Savignanese (2-0)

| 17:57 - 19 Marzo 2023

Savignanese - Pietracuta 2-0



SAVIGNANESE: Papi, Zoffoli, Mazzarini, Lambertini, Malo, Onofri, Farabegoli (73′ Bruccoli), Sbrighi (55′ Vitalino), Pacchioni (62′ Battistini), Cassani (55′ Possenti), NIcolini (65′ Dhamo) A disp: Fusconi, Mazza, Dhamo, Vitalino, Franchini, Battistini, Broccoli, Bianchi, Possenti. All Montanari.

PIETRACUTA: Amici, Stavola (60” Fabbri), Pasolini (86′ Galli), Fabbri, Lessi, Giacobbi, Tomassini (61′ Contadini), Fabbri, Fratti, Louati, Evaristi A disp: Fabbri, Cobo, Contadini, Fabbri, Faeti, Galli, Giannini, Masini, Bellavista

ARBITRO:

RETI: 3' Nicolini, 88' Malo.

AMMONITI: Giacobbi, Louati, Mazzarini, Dhamo, Malo



SAVIGNANO SUL RUBICONE Bella prova della Savignanese, che piega 2-0 in casa il Pietracuta, in buona condizione di forma, con un gol per tempo. Avvio sprint dei locali che al 3′ passano in vantaggio grazie a Nicolini, in rete su assist di Malo, che si rende pericoloso al 5' con un tiro alto e al 19', con una conclusione parata da Amici. Ancora Malo al 26' sfiora l'incrocio dei pali. Risponde il Pietracuta con un tiro cross di Stavola, che colpisce la traversa, e con Louati, che conclude una ripartenza con un tiro ben parato da Papi. In avvio di ripresa ci provano sia Fabbri che Malo, tuttavia il punteggio non muta. Finale meno acceso, forse anche a causa della stanchezza accumulata nel turno infrasettimanale. I locali raddoppiano nel finale con Malo.