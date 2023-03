Calcio Eccellenza: colpo d'orgoglio del Cattolica, battuto il Futball Cava Ronco

Sport

Cattolica

| 17:57 - 19 Marzo 2023

Cattolica - Futball Cava Ronco 3-1



CATTOLICA: Moscatelli, Porcelli (40’ st Monetto), Giosué, Cuomo, Ziroli, Valeriani, Mastrogiacomo (42’ st Battistoni M.), Coppola, Docente, Palumbo, Cestra. A disp. Mariani, Pivi, Medici, Tine, Miletta, D'Andrade, Gasparini. All. Pessina.

FUTBALL CAVA RONCO: Alpi, Bellavista (24’ st Spighi), Pascucci (7’ st Casadei), Rabiti (7’ st Stucchi), Fantinelli, Melandri, Guiebre (30’ st Yoada), Fornaciari, Grazhdani, Lombardi (40’ st Parlanti), Sango. A disp. Morgagni, Bacchilega, Parlanti, Samore, Valentini. All. Muccioli.



ARBITRO: Cacchi di Cesena.

RETI: 29’ pt Grazhdani, 34’ pt rig. Docente, 8’ st Cestra, 20’ st Docente.

AMMONITI: Guiebre, Fantinelli, Palumbo.



CATTOLICA Quarta vittoria stagionale per il Cattolica, che regola 3-1 il Futball Cava Ronco. I tre punti in casa mancavano dallo scorso 23 ottobre, dalla vittoria con il Sant'Agostino: i ragazzi di Pessina, subito il gol di Grazhdani al 29', hanno rimontato grazie a una doppietta di Docente e alla rete di Cestra. Da segnalare la grande prestazione di Moscatelli, autore di due grandi parate su Grazhdani. Il portiere è stato decisivo anche al 72', con l'aiuto della traversa, su Fantinelli.