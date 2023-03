No all'allevamento Fileni, la petizione supera 42.000 firme. Il comitato si raduna alla Cavallara

Attualità

Novafeltria

19 Marzo 2023

Uno dei relatori parla alle persone intervenute alla mobilitazione di oggi (domenica 19 marzo).



Ha quasi raggiunto l'obiettivo di 50.000 firme la petizione aperta per fermare il progetto del nuovo allevamento Fileni alla Cavallara di Maiolo. Alle 13 di oggi (Domenica 19 marzo) le firme sono 42.770: la petizione, come noto, è un appello al presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini affinché intervenga, bloccando il progetto. Nel contempo il Consiglio Comunale di Novafeltria ha emanato un ordine del giorno, espressione della maggioranza e dell'opposizione, in cui si chiede di ricorrere urgentemente al Tar per la sospensione o l'annullamento del provvedimento autorizzativo, per gravi ragioni di pubblico interesse.



Intanto i cittadini del comitato Per la Valmarecchia hanno organizzato per questa mattina un evento di mobilitazione: raduno in piazza Cappelli e camminata fino alla Cavallara, con striscioni e cartelli di protesta. I manifestanti si sono fermati all'esterno dell'area del cantiere, allestendo un vero e proprio pic-nic, intervallato da alcuni interventi degli organizzatori, che hanno sensibilizzato i partecipanti a continuare la mobilitazione in difesa dell'ambiente. Sulla recinzione del cantiere è stato appeso il cartello "Fileni veleni". La protesta continua.