Giornata del rene, tanta partecipazione a Novafeltria: screening gratuiti per 180

Dopo tre anni di stop, causa pandemia, ieri (sabato 18 marzo) Novafeltria è tornata a celebrare la giornata del rene, con una giornata di sensibilizzazione che come sempre ha registrato una folta partecipazione: 180 le persone che si sono sottoposte agli screening gratuiti. Alcune di esse dovranno sottoporsi a controlli approfonditi: come sempre queste occasioni rappresentano la possibilità per scoprire delle patologie latenti.



Ottima dunque la partecipazione della comunità novafeltriese all'appuntamento organizzato all'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria, frutto di dell'impegno dei volontari di Aido e Aned, di Croce Rossa e Ausl Romagna, dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Imprescindibile, come sempre, il contributo del personale della Croce Verde, sempre in prima linea in queste iniziative per la cittadinanza. Per Ausl Romagna erano presenti il primario della nefrologia Emanuele Mambelli e il nefrologo Roberto Boccadoro. Da Aned e Aido i ringraziamenti "per la riuscita della giornata del rene" e a chi "ha partecipato attivamente".



