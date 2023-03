Scassinava macchinette cambia-soldi nelle lavanderie: denunciato

Cronaca

Riccione

| 12:43 - 19 Marzo 2023

Denunciate sette persone e segnalate due persone per assunzione di sostanze stupefacenti: questi i numeri dei controlli dei carabinieri di Riccione durante questo week end.



Tra questi, è scattata la denuncia per l’ipotesi di furto aggravato per un uomo, sorpreso a rubare capi di abbigliamento da alcuni negozi del centro. Sempre per furto aggravato, è stato denunciato un uomo del posto, sorpreso a forzare le gettoniere delle macchine cambia-soldi di una lavanderia automatica, racimolando una somma complessiva di 70 euro.



Stessa sorte è toccata ad un giovane straniero, denunciato per l’ipotesi d’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti poiché, a seguito di un normale controllo, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish, di un bilancino e di una cospicua somma in contanti, ritenuta il provento dell’attività illecita.



A Cattolica i Carabinieri hanno formalizzato la denuncia nei confronti di un uomo campano, accusato di aver messo in atto la "truffa dello specchietto".



Infine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Riccione, nel corso dei controlli eseguiti sulle principali arterie e nei pressi dei locali della “movida”, hanno sanzionato e deferito tre automobilisti per l’ipotesi di accusa di guida in stato di ebbrezza: per loro è scattato il ritiro della patente.