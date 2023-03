Cronaca

Cattolica

| 12:39 - 19 Marzo 2023



Un uomo di origine campana è indagato per truffa dopo aver raggirato una donna, facendosi consegnare 150 euro. I fatti sono avvenuti a Cattolica: l'uomo ha messo in atto la "truffa dello specchietto", facendosi consegnare i soldi a titolo di risarcimento per un danno non cagionato dalla vittima, alla guida della propria auto. I Carabinieri hanno avviato le indagini focalizzandosi sulle immagini del circuito di videosorveglianza. L'attività di indagine ha portato alla denuncia dell'uomo.