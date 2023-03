Meteo: qualche pioggia, prossimo weekend assaggio di 'maggio'

Attualità

| 12:34 - 19 Marzo 2023

Il transito di una blanda perturbazione porterà piogge sparse nella prima parte di lunedì 20 marzo poi si prevede tempo più stabile nei giorni seguenti con temperature in progressivo aumento. Massime probabilmente oltre i 20 gradi nella seconda parte di settimana.









Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Emissione del 19/03/2023 ore 11:30









Lunedì 20 marzo





Stato del cielo e precipitazioni: nuvoloso con piogge diffuse tra la notte e il primo mattino, più consistenti sull’entroterra. I fenomeni, che potranno assumere anche carattere di rovescio (o localmente di temporale in Appennino) tenderanno progressivamente ad attenuarsi nel corso della mattina. Tra pomeriggio e sera sono previste condizioni di variabilità residua, con qualche piovasco o breve rovescio sparso, più probabilmente nell’entroterra.





Temperature: minime in aumento, comprese tra 8 e 10 gradi, massime in diminuzione comprese tra 11 e 13 gradi.





Venti: deboli settentrionali.





Mare: poco mosso.





Attendibilità: medio-alta.







Martedì 21 marzo





Stato del cielo e precipitazioni: parzialmente nuvoloso nella mattina con possibili foschie o locali banchi di nebbia sulle aree di pianura e costa; dal pomeriggio ampie schiarite con qualche modesto annuvolamento nell’entroterra.





Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 6 e 9 gradi, massime in aumento comprese tra 13 e 16 gradi.





Venti: deboli a regime di brezza.





Mare: quasi calmo.





Attendibilità: alta.







Mercoledì 22 marzo





Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza soleggiato, con velature in transito nella prima parte di giornata e qualche modesto annuvolamento pomeridiano in Appennino.





Temperature: in aumento, minime comprese tra 7 e 10 gradi, massime comprese tra 15 e 18 gradi.





Venti: deboli a regime di brezza. Dalla serata tenderanno a disporsi da Sud-Ovest sui rilievi con rinforzi.





Mare: quasi calmo.