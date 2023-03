Maxi tamponamento mortale sull'A14: due indagati per omicidio stradale

Cronaca

Riccione

07:54 - 19 Marzo 2023

Il luogo dell'incidente.

Giovedì scorso, sulla A14 in direzione sud, c'è stato un grave incidente a catena poco dopo la galleria di Scacciano a Riccione, che ha portato alla morte di Maria Eleonora Breccia Fratadocchi, una donna di 82 anni deceduta poche ore dopo il sinistro all'ospedale Bufalini di Cesena. Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio stradale, un 27enne della provincia di Pesaro-Urbino e un 78enne di Fermo, poiché avrebbero tamponato l'auto in cui si trovava la donna ad alta velocità, causando la sua morte. Successivamente, tutte le sei auto coinvolte nell'incidente sono state sequestrate perché ritenute parte del reato e necessarie per l'indagine. Una consulenza tecnica sarà eseguita per determinare se gli automobilisti sono effettivamente responsabili penalmente. Gli accertamenti tecnici delle auto aiuteranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.