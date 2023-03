Landini minaccia sciopero: manca dialogo con il governo sulla politica fiscale

Attualità

Rimini

07:45 - 19 Marzo 2023

Maurizio Landini.

Il Segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, ha dichiarato durante il diciannovesimo congresso a Rimini della Cgil che il governo non ha discusso con il sindacato sulle scelte fiscali e che quindi è necessario avviare una mobilitazione che non esclude lo sciopero. Landini ha anche affermato che c'è una profonda diversità tra il sindacato e la leader di FdI, Giorgia Meloni, e che non c'è possibilità di dialogo su questo tema. Landini ha promesso una battaglia per contrastare il processo di autonomia differenziata e ha sottolineato l'importanza della qualità della democrazia.