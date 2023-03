Basket C Silver, Dulca Santarcangelo domina Scandiano: 84-64

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 01:25 - 19 Marzo 2023

La Dulca Santarcangelo ritrova col proprio pubblico la vittoria. Partenza ottima per i ragazzi di coach Bernardi che riescono a imporre da subito il proprio gioco. In cabina di regia Rivali ritrova il ritmo e mette in gioco i propri compagni. Nel primo quarto i giallo blu riescono a scappare già sulla doppia cifra di vantaggio subendo solo 13 punti.

Nel secondo quarto gli Angels non reggono gli 1vs1 di Scandiano che si dimostra squadra solida e rientra in partita sul -5 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto di gioco il rimo della partita cala e si gioca sul filo del rasoio. Gli Angels non riescono a trovare il fondo della retina. Bedetti si carica la squadra sulle spalle e con due sprint mette un parziale di 5-0 in un momento decisivo.

Nell’ultimo quarto è Daniel James show. Il giovane 2004 domina sotto le plance catturando rimbalzi offensivi e mettendo a segno i canestri che segnano il parziale decisivo in favore dei padroni di casa che si impongono su Scandiano col punteggio di 84-64.



Dulca Santarcangelo: Mulazzani 4, Buzzone 7, Pesaresi 6, Rivali 9, James 13, Bedetti 22, Rossi 6, Macaru, Mari, Bonfè, Saltykov 17, Benzi. All. Bernardi, Ass Evangelisti, Miriello.



Pall. Scandiano: Mazzoli, Fikri 3, Imovilli, Astolfi 17, Fontanili, Coslovi 6 Levinski, Franzoni 13, Galvan 6, Taddei 5, Canovi 2, Caiti 12.



Parziali: 23-13,41-36;55-51;84-64