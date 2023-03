Rally Bianco Azzurro, iniziato il conto alla rovescia

Sport

Repubblica San Marino

| 22:41 - 18 Marzo 2023



Nella sala consigliare del Comune di Monte Grimano Terme (PU) si è svolta la conferenza stampa di presentazione della gara nella quale sono intervenuti Roberto Selva, presidente della Scuderia San Marino, ed Elia Rossi, sindaco di Monte Grimano.



Il Rally Bianco Azzurro 2023 torna sotto ACI Sport e sarà valevole per il campionato CRZ 5° Zona. “Per noi è importante tornare in un campionato italiano di questo livello, è un vanto per la Scuderia e per tutto il movimento motoristico di San Marino. Abbiamo fatto tanti sforzi dal punto di vista economico e organizzativo, il Direttivo è stato messo a dura prova, ma è tutto pronto per una bella manifestazione. Siamo felici di poter ospitare anche una prova speciale a Monte Grimano, in delle strade così belle e storiche per il rally sammarinese” ha commentato Roberto Selva.



Mercoledì 22 scadranno le iscrizioni per gli equipaggi che vorranno partecipare alla gara, Selva annuncia: “Stanno arrivando numerose iscrizioni e di assoluto prestigio. Si sta componendo un ottimo elenco di partenti, che si daranno battaglia fino all’ultimo chilometro in una gara che si preannuncia emozionante”.



La suggestiva prova speciale di Monte Grimano Terme passerà tra le strade del centro città e per il paese. Una collaborazione richiesta dal primo cittadino Elia Rossi, che si dice “molto contento di lavorare insieme alla Scuderia San Marino, per il nostro paese è un ritorno ai vecchi momenti di gloria”. E prosegue: “Il nostro Paese ha sempre avuto una passione motoristica di lunga data, mi ricordo quando ero più piccolo durante l’Europeo al Monte San Paolo che guardavamo sfrecciare le auto sulle nostre strade. È un primo ritorno alla vocazione turistica del territorio, che oggi guarda molto all’aspetto ‘green’ ma allo stesso tempo lascia lo spazio che serve per le attività motoristiche. Siamo convinti che questo sia il primo di una lunga serie di collaborazioni con la Scuderia, abbiamo in mente anche qualche punto dove i cittadini potranno andare in sicurezza ad assistere alle prove”.



La Scuderia San Marino ha messo in atto alcuni accordi con strutture ricettive della Repubblica di San Marino e anche a Monte Grimano per ospitare piloti, commissari e direttori di gara. Su questo aspetto Rossi afferma: “Come per la scorsa edizione abbiamo voluto dare il nostro supporto con alcuni alberghi della zona, tra questi il Nord Ovest che avrà il piace di poter far soggiornare numerose personalità coinvolte nel Rally Bianco Azzurro”