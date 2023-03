Violenza sessuale su una minore conosciuta in vacanza a Riccione, 20enne a processo

Cronaca

Rimini

| 13:27 - 19 Marzo 2023



Un 20enne residente nel Veneto sarà processato con rito abbreviato a Rimini, il prossimo 25 ottobre: è accusato di violenza sessuale aggravata e lesioni personali, in relazione alla denuncia di una giovane riminese, all'epoca dei fatti diciassettenne.



I fatti, avvenuti a Riccione, risalgono al luglio 2021. La giovane e l'imputato si trovavano in vacanza in Riviera, entrambi con le proprie compagnie di amici, e soggiornavano nello stesso residence. Domenica 25 luglio le due compagnie trascorsero le ore dell'aperitivo insieme. Al ritorno dalla serata trascorsa in un locale del Marano, l'imputato e la ragazza si scambiarono dei baci sul balcone di una delle stanze, poi in bagno ci fu il rapporto sessuale: secondo l'imputato consensuale, mentre di diverso avviso la minore, che al contrario l'ho accusato di averla violentata, mentre gli amici si trovavano a pochi metri da loro, separati solo dal muro della camera da letto. Fu il 20enne a chiamare le amiche della ragazza, dicendo che si era sentita male. Intervennero i Carabinieri e la 17enne fu portata al pronto soccorso dell'ospedale Infermi, dove i medici confermarono il rapporto sessuale e sciolsero prognosi di 7 giorni per le lesioni riscontrate. Le indagini sono state coordinate dal Sostituto Procuratore Davide Ercolani.