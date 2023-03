Impresa Recanatese, Neri espugnato: Rimini Calcio sconfitto 1-2

Sport

Rimini

| 19:58 - 18 Marzo 2023

Tonelli.



Sei under titolari, tra cui un 2004, un esterno destro imprendibile e un centrocampista abile nei tagli e implacabile sottoporta. Nel giorno in cui il leader Sbaffo sbaglia due gol, è Carpani a rendere felice la Recanatese, che vola verso la salvezza diretta, con merito. Il Rimini, sconfitto 2-1, gioca solo la seconda metà del primo tempo e nel finale di gara ha una reazione di orgoglio, segno che la squadra non ha intenzione di mollare: troppo poco contro un avversario evidentemente con più motivazioni. Il primo tiro in porta dei ragazzi di Gaburro arriva al 77', il palo di Vano e il gol di Tonelli non bastano né per il risultato, né per salvare l'onore. È un Rimini oggi troppo brutto per essere vero: non è servito il 4-4-2, con Santini più vicino alla porta e supportato da un centravanti, per creare più occasioni.



Pagelle



ZACCAGNO 6: para il parabile, senza colpe sui gol.

TOFANARI 5.5: si spende con grande impegno, ma i limiti difensivi emergono sui tagli di Carpani. E in fase offensiva non ha il cross di Laverone.

PIETRANGELI 6: mette qualche pezza di testa.

ALLIEVI 5.5: la cosa migliore è una verticalizzazione che per poco non manda Santini in porta. In difesa troppi palloni pericolosi ballano davanti a Zaccagno.

HAVERI 5.5: inizio da incubo, poi si riprende con due ottime chiusure su Senigagliesi. Davanti ci prova da fuori area e spedisce un paio di traversoni. Poi torna a concedere spazio a Senigagliesi, prima del cambio (ROSSETTI s.v.).

BIONDI 5: perde palla in occasione del primo gol della Recanatese. Tocca molti palloni, tanti errori (TONELLI 6.5: nel ruolo di esterno destro, fa sempre la stessa cosa, rientra sul sinistro e crossa. Ma, palo di Vano a parte, il gol e le altre due occasioni del Rimini nascono da questi cross: la Recanatese non riusciva a prendergli le contromisure).

TANASA 5.5: un paio di ottime chiusure, dà poco in fase di impostazione (DELCARRO 5.5: attaccante aggiunto, ma le sue sponde portano solo a un tiro di Rosso facilmente parato da Fallani).

SANDRI 5.5: tanti palloni persi, grande generosità comunque. Prova a fermare Carpani nell'azione del secondo gol. Comunque lo ripetiamo: il primo tassello del Rimini 2023-24 deve essere lui. Servono giocatori di qualità.

PISCITELLA 6: accelera e mette in apprensione la difesa della Recanatese, pennella però un paio di cross totalmente fuori misura (ROSSO 5.5: un paio di tentativi a rete, ma il suo gioco è prevedibile: non ha l'accelerazione di Piscitella e tende ad accentrarsi, facilitando i compiti alla difesa avversaria).

MENCAGLI 5: un gol in fuorigioco, pochi palloni ricevuti e un cartellino giallo sacrosanto (VANO 6: incoraggiante l'impegno, mette in difficoltà Ferrante con una bella progressione, colpisce un palo).

SANTINI 5: nelle prime partite segnava starnutendo, ora è un periodo dove gli gira tutto male.

All. GABURRO 5: un voto in più per l'onestà alla fine della gara. Non lo colpevolizzo per il 4-4-2: la soluzione sembrava ottimale, anche perché Gabbianelli non c'era e si poteva sfruttare bene Piscitella. Ma oggi è stato davvero un brutto Rimini.



Rimini - Recanatese 1-2

RETI: 56' e 88' Carpani, 93' Tonelli.



RIMINI (4-4-2): Zaccagno 6 - Tofanari 5.5, Pietrangeli 6, Allievi 5.5, Haveri 5.5 (79' Rossetti Matteo s.v.) - Biondi 5 (68' Tonelli 6.5), Tanasa 5.5 (61' Delcarro 5.5), Sandri 5.5, Piscitella 6 (68' Rosso 5.5) - Mencagli 5 (61' Vano 6), Santini 5.

IN PANCHINA: Galeotti, Lazzarini, Laverone, Regini, Pasa.

ALLENATORE: Gaburro 5.

AMMONITI: Sandri, Mencagli, Allievi, Rosso.



RECANATESE (4-4-1-1): Fallani 5.5 - Marafini 6 (89' Somma s.v.), Peretti 6.5, Ferrante 7, Ferretti 6 - Senigagliesi 8, Alfieri 7, Morrone 6.5 (80' Raparo s.v.), Carpani 8 - Sbaffo 6.5 - Guidobaldi 6.5 (69' Marilungo 5.5).

IN PANCHINA: Meli, Amadio, Pacciardi, Vona, Quacquarelli, Foresta, Stampete.

Allenatore: Pagliari 8.

AMMONITI: Senigagliesi, Marafini.



ARBITRO: Canci di Carrara

NOTE: spettatori 2492, incasso 13.152,75. Angoli 3-4. Tiri in porta 4-7, tiri totali 9-10. Recupero 1' pt, 6' st.