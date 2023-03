Sant'Agata Feltria: trasferta a Genova nel ricordo di Angelo Mariani, per rafforzare il sodalizio con la città ligure

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 18:32 - 18 Marzo 2023





Sabato 18 Marzo 2023 una delegazione santagatese formata dal sindaco Goffredo Polidori, dall'assessore Emanuel Peruzzi e da due membri del comitato per i beni storici e culturali, Marco Davide Cangini e Francesca Righi, ha partecipato a Genova al convegno in ricordo di Angelo Mariani. L'evento, organizzato all'hotel Mediterranee dal circolo culturale Norberto Sopranzi, ha simbolicamente rfforzato il rapporto tra la città metropolitana di Genova e Sant'Agata Feltria: nel 2007 il Comune riminese è stato riconosciuto Comune onorario dell'allora Provincia di Genova in virtù dei legami storici, culturali ed economici con il capoluogo ligure.





Per l'occasione erano presenti lo scrittore ravennate Andrea Maramotti e lo storico Franco Dall'Ara, nonché gli assessori del Comune di Genova Paola Bordilli e Mauro Avvenente: quest'ultimo ha dato disponibilità a tornare a Sant'Agata Feltria nei prossimi mesi e ad incentivare ulteriori collaborazioni fra le due cittadine.