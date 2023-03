Futsal RSM, il Pennarossa vince in rimonta il posticipo

Sport

Repubblica San Marino

| 16:33 - 18 Marzo 2023

Vittoria in rimonta del Pennarossa nel posticipo di ieri sera che ha chiuso la 23° giornata di campionato sammarinese di futsal. Ad Acquaviva, i ragazzi di Mattia Casadei si sono imposti per 6-3 su un San Giovanni che aveva però cominciato al meglio la gara. I Rossoneri di Davide Gualtieri infatti nella prima frazione si portano avanti di ben due reti con Alberto Volpinari e Massimiliano Casali. Nel secondo tempo i Biancorossi accorciano con Giampaolo Brighi ma nuovamente Volpinari mantiene il doppio vantaggio per il San Giovanni. Il Pennarossa non ci sta e carica a testa bassa. Prima va a segno con Manuel Poggiali poi Alessandro Podeschi segna il pareggio. L’inerzia ora è a favore dei Biancorossi che passano in vantaggio con Federico Rosa per poi prendere il largo nel finale con Lorenzo Conti e nuovamente con Rosa che la chiude definitivamente. Con questo successo la squadra di Casadei torna all’ottavo posto – zona tranquilla in chiave playoff. Post-season alla quale – nonostante la sconfitta – resta aggrappato anche il San Giovanni.







Archiviato il 23° turno, lunedì si torna nuovamente in campo con la 24° giornata di campionato. In vetta, in attesa dello scontro diretto di metà aprile. La squadra di Matteo Michelotti scenderà in campo martedì sera nel(ore 21:30) contro unin crisi (sono quattro le sconfitte consecutive per i Biancazzurri) e attualmente fuori dalla zona playoff; la compagine di Falciano guidata da Max Spada sarà invece di scena lunedì sera (Fiorentino, 21:45) con il

Si preannuncia come uno degli incontri di cartello della 24° la sfida tra Domagnano e Virtus, in programma lunedì a Dogana (ore 21:45). I Neroverdi di Acquaviva vengono dalla larga vittoria in settimana con il Faetano che ha permesso loro di scavalcare i Giallorossi, caduti per mano del Fiorentino e che ha interrotto la striscia positiva di quattro vittorie di fila. Virtus che in classifica è quinta, con un punto di vantaggio proprio sui Lupi di Domagnano. Per entrambe le formazioni sarà una sfida importante per avvicinarsi alla Fiorita, attualmente al quarto posto che vale i quarti dei playoff (i Gialloblu di Montegiardino osserveranno il turno di riposo in questa giornata).



Altra gara tutta da seguire tra due squadre in ottima forma è quella tra Tre Fiori e Cosmos (Acquaviva, 21:45). La squadra di Alex Bugli viene da quattro successi di fila che le hanno permesso di salire sino al terzo posto, mentre sono ben cinque le vittorie consecutive per quella di Federico Muccioli che partita dopo partita ha scalato posizioni sino arrivare ad un ottimo nono posto.

Vuole tornare alla vittoria anche la Juvenes-Dogana che lunedì se la vedrà con la Libertas (Acquaviva, 21:15). La squadra di Zonzini infatti non raccoglie punti da quattro turni – anche se restano stabili al settimo posto – ma di fronte ci saranno i Granata che invece hanno centrato due importanti vittorie di fila. La squadra di Penserini è attualmente in zona playoff (nono posto) ma dovrà guardarsi le spalle dal Murata, dietro di due punti. I Bianconeri lunedì sera a Fiorentino (20:15) affrontano il Pennarossa tornato al successo contro il San Giovanni di qui sopra. Per il Murata invece solo una vittoria nelle ultime cinque.

La 24° giornata vedrà anche lo scontro tra le ultime due del raggruppamento: Faetano e Cailungo cercano punti per dare morale ad una stagione complicata (si gioca a Dogana alle 20:15).