Calcio RSM, la carica e i gol di Lamine Tall spingono il Tre Fiori al rush finale

Sport

Repubblica San Marino

| 16:28 - 18 Marzo 2023

Lamine Tall.

L’ultima giornata prima della sosta per la Nazionale vede il Tre Fiori affrontare il Domagnano (domenica ore 15:00 a Fiorentino). L’attaccante Lamine Tall è reduce dalla doppietta vincente contro la Folgore e alza la guardia in vista di questa sfida per superare le insidie. “Se c’è una cosa che ho imparato in questi mesi a San Marino, è che non si possono giudicare gli avversari dalla classifica – dice Lamine Tall -. Nelle partite con le ultime della classe abbiamo trovato più difficoltà, perché hanno grandi motivazioni, agonismo, e non ci lasciano proporre facilmente il nostro gioco. Ma noi non possiamo permetterci sorprese: davanti corrono e se vogliamo rimanere in scia per giocarci tutto fino in fondo, contro il Domagnano dobbiamo prenderci i tre punti”.



La doppietta contro la Folgore è stata importante sia per il Tre Fiori, tornato così alla vittoria, sia per lo stesso Lamine Tall, che ha trovato una bella iniezione di fiducia. “All’inizio non è stato facile per me adattarmi a questo campionato, molto diverso da quelli che avevo giocato prima. Ma piano piano ci sto riuscendo e credo che anche le mie prestazioni siano migliorate. Da attaccante centrale poi mi trovo a mio agio e i gol arrivano in maniera naturale. La doppietta della scorsa settimana mi ha dato morale e fiducia e ho già tanta voglia di tornare in campo”.



Con il nuovo format del campionato sammarinese BKN301 però, la prima in classifica vince direttamente la stagione, mentre le inseguitrici dovranno vedersela ai play-off per conquistare i rimanenti posti in Europa. Il distacco dalla vetta non è impossibile da colmare, ma serve un finale di stagione perfetto. “Io credo che finché la matematica non assegna il primo posto ufficialmente, niente è finito. Conosco bene il calcio e so che può succedere di tutto, sia in una singola partita, sia in un campionato: una partita finisce quando fischia l’arbitro e finché non lo fa io mi dico che ce la faccio, che posso far gol e che posso vincere. Per questo dobbiamo continuare a credere nella possibilità di raggiungere il primo posto. Se poi non ci riusciremo, ci dovremo concentrare per fare bene nei play-off e raggiungere il nostro obiettivo per un’altra strada”.