Nelle mense scolastiche sarà servita pasta col grano coltivato nei terreni confiscati alla mafia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:42 - 18 Marzo 2023

In occasione della Settimana della legalità, le amministrazioni comunali di Verucchio e di Santarcangelo aderiscono all'iniziativa “Il giusto gusto del grano”, promossa dalla cooperativa Libera Terra in memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie.



Nelle mense scolastiche di Santarcangelolunedì 20 marzo, alla vigilia della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, verrà servita la pasta di semola biologica ottenuta dal grano coltivato sui terreni confiscati alla mafia.



L’iniziativa intende sensibilizzare adulti e bambini al tema della legalità, dal momento che, si legge sul sito di Libera, “in quella memoria ogni anno solennemente rinnovata affondano le radici di un impegno teso alla costruzione di una società libera dalle mafie, dalla corruzione e da ogni tipo di malaffare”.