Anche RiminiRebola protagonista di Giardini d'Autore

| 13:22 - 18 Marzo 2023

RiminiRebola.





Parte Giardini d'Autore, quest'anno più in spolvero che mai nella stupenda cornice della Piazza dei Sogni, ed il suo taste profuma di rebola grazie all' attivismo della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.



Il vino bianco identitario della provincia riminese ed in particolare quello dei 16 produttori del progetto RiminiRebola sono il beverage dello spazio Maré noto ristorante di Cesenatico, uno degli spazi più intriganti di questa edizione.



Le 16 rebole accompagneranno i pranzi e gli apertivi del Maré per la prima volta a Giardini d'Autore e saranno protagonisti di tutti i momenti di degustazione del ristorante.



"Siamo venuti a Rimini da Cesenatico e volevamo il vino di Rimini - dichiara convinto Omar Casali lo chef de Maré - Giardini d'autore è una manifestazione che abbiamo seguito da lontano con la quale condividiamo la volontà di portare bellezza nel territorio, quando si è aperta l'opportunità di parteciparci non abbiamo esitato creando uno spazio che in primo luogo deve essere bello oltre ad offrire una ristorazione di qualità. Quale modo migliore di arrivare a Rimini insieme al suo vino? Era naturale pensare ai vini del progetto RiminiRebola".



"È con grande soddisfazione che continua il sodalizio con il Maré di Cesenatico, per noi del progetto RiminiRebola un punto di riferimento, questa è la seconda occasione di stare assieme dopo la serata del 12 dicembre Saluti da Rimini - dice Sandro Santini Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini - volevamo essere presenti da molte edizioni nella ristorazione di questo evento ma in passato non percepivamo l'attenzione giusta verso i vini del territorio, grazie ad Omar Casali ed al suo staff per questa attenzione".



Non solo Maré ma anche allo spazio Biberius le Rebole del progetto RiminiRebola sono presenti , in particolare le rebole Giulietta del Podere dell'Angelo e Favola della Cantina Fiammetta.



Orario per il pubblico 9,30 – 19,30 , 2 turni per la ristorazione allo spazio Maré ore 12,00 ed ore 13,45, consigliata la prenotazione, nello stesso spazio dalle ore 18 sino alla chiusura aperitivo.