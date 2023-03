Rimini nuovamente 'in vetrina' grazie alla prestigiosa rivista Forbes

Attualità

Rimini

| 12:42 - 18 Marzo 2023

Rimini fra le mete di primavera secondo Forbes: "Fai un viaggio primaverile sulla Via Emilia: noleggia un’auto, vai lentamente, di fiore in fiore, e scoprirai un panorama lungo 200 miglia, da Piacenza fino a Rimini, costruita dai Romani circa 2000 anni fa e ancora oggi piena di storia".

Dopo aver eletto Rimini come “meta del 2019” per la sua storia e per il Teatro Galli appena riaperto, la prestigiosa rivista statunitense Forbes torna a elogiare la città di Fellini e lo fa con un servizio a firma della giornalista Irene Levine sull’edizione online del celebre magazine di economia e finanza (24 milioni di visitatori mensili) che il 16 marzo ha dedicato un lungo servizio sulla via Emilia Experience.

Se qualcuno guidasse da un capo all'altro, probabilmente potrebbe percorrere tutta la Via Emilia, senza sosta, in cinque ore. Ma il magazine americano più famoso al mondo per cultura economica, innovazione e lifestyle, sconsiglia di perdersi il fascino di una o più soste immersi nella storia e nella bellezza.

“Gli amanti del cinema vorranno visitare il Museo Federico Fellini di Rimini – scrive la giornalista americana - che celebra la vita e l'opera di uno dei cineasti più influenti del XX secolo. Quest'anno ricorre non solo il 30° anniversario della morte del regista, ma anche gli anniversari fondamentali di alcuni dei suoi film più memorabili, tra cui Amarcord, realizzato 50 anni fa. Il museo comprende disegni, costumi, mostre, proiezioni di film e altre presentazioni multimediali”.



Una splendida opportunità da non perdere e da rifare: “Un viaggio on the road sulla Via Emilia è un'esperienza indimenticabile, da ripetere”. Parola di Forbes.