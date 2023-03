Cgil, ultima giornata di congresso a Rimini, chiude Maurizio Landini

Attualità

Rimini

| 11:24 - 18 Marzo 2023

Cgil congresso a Rimini.

Si conclude quest'oggi, 18 marzo, la quattro giorni di congresso nazionale della Cgil 'Il lavoro crea il futuro'. Tra gli eventi: alle ore 9.30 la Sala della piazza del Palacongressi di Rimini si collegherà con il papà e la mamma di Giulio Regeni, Claudio Regeni, Paola Deffendi e con l'avvocata civilista Alessandra Ballerini. Alle 9.45 verrà presentata l'indagine nazionale, realizzata dalla Fondazione Di Vittorio, sulle condizioni e sulle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori. A illustrare i risultati sarà il presidente della FdV Fulvio Fammoni. Di sanità si parlerà poi, alle ore 10, con la doppia intervista a Pino Visone, dirigente medico del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli e Andrea Bettinelli infermiere Asst Bergamo ovest. L'intervento di chiusura del segretario generale della Cgil Maurizio Landini è in programma per le ore 10.30. Seguiranno la votazione del documento politico e la convocazione dell'assemblea generale nazionale per l'elezione del segretario generale. Al termine la votazione e la proclamazione.