Rimini, un contributo di 120mila euro a sostegno dei ‘Cento giorni in festa’ dei dieci Comitati turistici

18 Marzo 2023

Cento giorni in festa a Rimini.

C’è la vocazione naturale all’accoglienza, c’è il radicamento al territorio e c’è la tradizione che diventa esperienza e attrazione turistica. C’è questo e tanto altro nell’attività dei 10 comitati turistici di Rimini che ogni estate, da giugno a settembre, organizzano ogni giorno decine di manifestazioni, sagre, pubblici intrattenimenti che animano le vie e le piazze di Rimini che si affacciano sul mare, da Torre Pedrera a Miramare.



Un’attività intensa, che attraversa tutti i 15 chilometri di costa e che ogni anno punteggia il palinsesto dei “Cento giorni in festa”: una peculiarità estiva tutta riminese che mette in rete intrattenimenti turistici e le risorse umane e economiche che si caratterizzano per l’effettivo legame con l’economia della località in cui operano.

Per promuovere l’attività dei comitati turistici, l'Amministrazione Comunale, in un'ottica di sviluppo economico del territorio a prevalente vocazione turistica, annualmente concede contributi economici a sostegno delle attività realizzate dai Comitati durante la stagione estiva che vengono inserite all’interno del calendario degli eventi “Cento Giorni in festa”, che comprende anche le iniziative collaterali all’evento di sistema “Notte Rosa".



Nell’estate 2022 sono state 454 le iniziative realizzate dai vari comitati, un numero che torna progressivamente ad avvicinarsi a quello dell’ultima estate pre covid del 2019, quando furono in totale 533.

Dalla ‘rustida’ di pesce sulla spiaggia, alla festa della trebbiatura di Torre Pedrera, dal raduno di auto e moto d’epoca ai fuochi d’artificio sulla spiaggia, dagli spettacoli per bambini alle proiezioni cinematografiche, feste folkloristiche della tradizione, degustazioni di prodotti tipici e tanto altro ancora: una serie di iniziative che incarna la vocazione al sorriso e all’ospitalità che appartiene alla tradizione del territorio e allo spirito di accoglienza di chi lo abita.



Anche per il 2023 l’Amministrazione metterà a disposizione dei comitati turistici un contributo complessivo di 120mila euro a sostegno delle attività delle singole località. Per poter accedere al contributo è necessario che i Comitati turistici inoltrino la domanda entro il 30 settembre dell'anno precedente lo svolgimento delle manifestazioni o iniziative, così come stabilito nel regolamento che individua anche i criteri di distribuzione dei contributi in base al principio di premialità e di incentivazione dell’attività effettivamente svolta dagli stessi Comitati, in proporzione al numero delle manifestazioni organizzate nell’arco della stagione estiva.

Con l’introduzione di questo criterio i Comitati Turistici che si dimostrano più attivi e intraprendenti ricevono un contributo maggiore, con l’intento di voler premiare l’impegno e i risultati ottenuti.