Rimini, la giunta approva il progetto per la realizzazione di nuovi ossari nel Cimitero Civico

Attualità

Rimini

| 10:56 - 18 Marzo 2023

Cimitaro civico Rimini.

Nella seduta di questa settimana la Giunta comunale ha approvato il progetto denominato “Interventi di edilizia cimiteriale: realizzazione di ossari nel Cimitero Civico”. Un importante intervento che fa parte del piano di riqualificazione dei luoghi di culto della città e che prevede la realizzazione di nuovi blocchi di ossari, inseriti nella struttura esistente del “settore nord” del cimitero civico di piazzale Umberto Bartolani.

In particolare il progetto prevede la realizzare di sedici nuovi gruppi di ossari dei quali quattordici al piano “portico” e due al piano “terrazzo”, costituiti da moduli prefabbricati, con cellette e struttura in alluminio, lapidi in marmo di carrara e rivestimenti laterali in travertino. Tre differenti tipologie di blocchi, per un totale di 578 ossari singoli e 704 ossari doppi, tutti da realizzare all’interno del complesso esistente denominato “settore Nord”, con le stesse modalità dei precedenti interventi.

L’intervento, come servizio integrato di gestione e manutenzione del patrimonio edilizio comunale verrà realizzato in forma di “house providing”, dalla Società Anthea S.r.l. e avrà un costo complessivo di 600mila euro. I lavori inizieranno nel mese di maggio e si concluderanno entro il prossimo autunno.



“Dal 2016 - ricorda l’Assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli - la messa in servizio del forno crematorio ha modificato in maniera importante il trend, ormai consolidato nel tempo, di domanda da parte dell’utenza di ossari/cinerari. Questa domanda infatti adesso, oltre ad essere legata alle consuete richieste di ossari, deve garantire la possibilità di collocare anche le urne cinerarie provenienti dalla cremazione. Nuovi spazi per la sepoltura dei nostri cari defunti che per ora si realizzeranno nel cimitero civico, ma che abbiamo previsto anche in altri cimiteri a monte della statale. I lavori di riqualificazione dei luoghi di culto del territorio e i nuovi spazi per la sepoltura, sono interventi programmati che rappresentano anche un impegno che rientra a pieno titolo negli obiettivi di questo mandato”.