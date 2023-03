Cattolica, da lunedì 20 marzo lavori di riasfaltatura per la via Mancini

Attualità

Cattolica

| 10:50 - 18 Marzo 2023

Lavori in via Mancini a Cattolica.

L’amministrazione comunale di Cattolica avvisa che a partire dalla mattina di lunedì, 20 marzo, si eseguiranno i lavori di riasfaltatura dell’intera carreggiata della via Cino Mancini.

Dopo la fresatura del manto stradale esistente, si procederà con la realizzazione del nuovo tappeto di asfalto. Prevista, inoltre, la bonifica di alcuni punti in corrispondenza degli ammaloramenti dovuti alle radici delle alberature di pino presenti. I lavori inizieranno dalla zona adiacente alla Piazza Nettuno e comporteranno la completa chiusura della via Mancini sino all’intersezione con la via Don Minzoni.



Il transito dei veicoli sarà consentito solo per le emergenze e per i residenti. Il passaggio pedonale verrà garantito, in sicurezza, attraverso gli ampi marciapiedi laterali. Si è provveduto a posizionare gli appositi segnali di avviso e divieto di sosta nell’area interessata dall’intervento di riqualificazione. Il cantiere dovrebbe concludersi nell’arco di un paio di giornate lavorative.