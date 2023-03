Vittoria della Valmar Volley nel campionato under 12 di pallavolo

Sport

Novafeltria

| 08:16 - 18 Marzo 2023

Valmar Volley.

La Valmar Volley continua a fare grandi prestazioni nel campionato under 12 di pallavolo. Anche ieri sera, venerdì 17 marzo, ha vinto ancora una volta per 4 set a 1 e si è confermata al secondo posto in classifica. La squadra è composta da giovani atlete provenienti dall'Alta Valmarecchia.



La partita di ieri sera è stata particolarmente importante perché ha visto la Valmar Volley battere la Stella di Rimini, dimostrando ancora una volta la forza e la determinazione delle ragazze. La squadra è allenata con grande passione e dedizione da Ottaviano Ballarini, un allenatore esperto e appassionato.



Il campionato under 12 è composto da sette squadre provenienti da diverse città della provincia e si concluderà ad aprile. Al momento, la B&P Volley Bianca è in testa alla classifica, ma la Valmar Volley si sta dimostrando una squadra molto competitiva e ambiziosa.