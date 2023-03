Perde il reddito di cittadinanza e finisce in cella dopo aver rubato al centro commerciale

Cultura

Savignano sul rubicone

| 07:59 - 18 Marzo 2023

Romagna shopping center, foto di repertorio.

Un 40enne ha rubato una borsa al centro commerciale Romagna Center ed è stato arrestato quattro ore dopo a Cesena. Ha ammesso la sua colpevolezza in tribunale e si è offerto di risarcire la vittima con 300 euro. Tuttavia, nonostante la sua scusa e la proposta di risarcimento, è stato messo in carcere. Ha dichiarato che ha commesso il furto perché ha perso il reddito di cittadinanza a causa di cavilli burocratici riguardanti la residenza dei suoi figli e non sapeva come fare. Il suo avvocato ha chiesto l'accesso a un rito abbreviato di giudizio, in quanto la riforma Cartabia prevede una pena sostitutiva per i reati con pena inferiore ai 3 anni di reclusione, come quello commesso dall'uomo. Tuttavia, le manette sono state convalidate e dovrà restare in cella fino a martedì.