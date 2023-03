Ospiti ben accuditi e rispetto norme igieniche: e il Tar dà ancora ragione alla casa anziani

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 19:32 - 17 Marzo 2023

Nel riquadro l'avvocato Gaia Galeazzi.



Il Tar Emilia Romagna, in forma collegiale, ha confermato la sospensiva dello scorso 20 febbraio del provvedimento di chiusura di una struttura privata per anziani di Santarcangelo.



I servizi sociali dell'Unione Comune Valmarecchia disposero la revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, a seguito di alcune verifiche che aveno fatto emergere irregolarità burocratiche e una situazione di sovraffollamento. La gestone aveva sottolineato che si trattava di una situazione temporanea, che effettivamente è stata risolta, come ha rilevato il Tar nella pronuncia di oggi (venerdì 17 marzo). Dai controlli dei Nas non erano emerse carenze igieniche e gli ospiti risultavano ben accuditi.



Il ricorso, per conto della gestione della struttura per anziani, è stato presentato dagli avvocati Gaia Galeazzi e Davide Grassi. L'udienza sul merito al Tar è stata fissata al 14 dicembre 2023.