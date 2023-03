Calcio Promozione: la capolista Sampierana supera un ostico Bakia 2-0

Sport

Cesena

| 17:57 - 19 Marzo 2023



Sampierana - Bakia 2-0



SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli, Diversi (36' st Para), Narducci (39' st Berni), Quaranta, Canali, Pungelli (22' st Castagnoli), Petrini, Lanzi (71' st Rossi), Corzani, Pippi (28' st Braccini). A disp. Ranieri, Stoppa, Drudi, Fiaschetti. All. Barontini.

BAKIA CESENATICO: Fabbri, Corradini (37' st Ugone), Polini, Fiaschini, Forti, Bocchini (15' st Grassi), Carrozzo(15' st Ronchi), Guagneli (15' st Urban), Boschetti, Bracci, Mazzarini (22' st Qatja). All. Faedi.



ARBITRO: Milandri di Cesena.

RETI: 4' pt Pungelli, 34' pt Diversi.

AMMONITI: Narducci, Fiaschini.



SAN PIERO IN BAGNO Vittoria della Sampierana che ha la meglio su un ottimo Bakia. Partita giocata ad alto ritmo soprattutto nel primo tempo con diverse occasioni da rete da entrambe le formazioni. Più precisa la formazione locale che passa in vantaggio al 4’ con un gran goal del giovane Pungelli che su azione dalla destra incrocia un tiro imparabile per il portiere Fabbri. Vicino al goal gli ospiti al 23’ con Bracci che da pochi passi colpisceil palo alla sinistra di Zammarchi Al 29’ Pippi si accentra e da fuori area fa partire un tiro respinto da Fabbri. Al 34’ la Sampierana raddoppia, lancio dalla difesa per Pippi che con un prodigioso stop a seguire supera due avversari entra in area il suo tiro viene respinto dal portiere e ribadito in rete da Diversi.

Al 46’ ancora pericoloso il Bakia colpo di testa a seguito di un corner, ma la difesa mette in angolo.

Nella ripresa il ritmo della partita cala, il Bakia continua ad attaccare, ma l’ undici di Barontini si difende con ordine, da segnalare al 67’un’azione in contropiede di Pippi che si presenta tutto solo in area, ha un attimo di indecisione e viene fermato da un difensore ospite. Al 70’ grossa occasione degli ospiti ma Quaranta salva sulla linea di porta con un colpo di testa.