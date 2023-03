Calcio Promozione: vincono Gambettola e Sampierana, super Sant'Ermete espugna Misano 3-6

Sport

Rimini

| 17:17 - 19 Marzo 2023



Gambettola - Forlimpopoli 1-0



GAMBETTOLA: Golinucci, Aloisi (28' st Del Vecchio), Rigoni, Difino, Marconi, Maioli, Spadaro (32' st Radoi), Vukaj (49' st Odunna), Zavatta (18' st Falchero), Gadda (34' st Osayande), Tani.

A disp. Donini, Zammarchi, Camaj, Palumbo. All. Bernacci.

FORLIMPOPOLI: Lani, Ricci (39' st Morandi), Giorgini, Amaducci, Dall'Ara (1' st Mambelli), Persiani, Vokkri, Diop, Chiarini, Ulivieri (39' st Bucci), Marzocchi. A disp. Basso, Bucci, Dotti, Mambelli, Rrushi, Gentilini, Morandi, Milandri, Pergolini. All. Bettini.



ARBITRO: Mariano di Bologna

RETI: 24' pt Gadda



Misano - Sant'Ermete 3-6



MISANO: Bartolini, Palestini, Londero, Mazzoni, Antonelli, Sanchez, Nigro (48’ Romildo Vitor), Olocco (57’ Recober A.), Traini, Mussoni, Demaria. A disp. Valeriani, Malpassi, Recober R., Biaggi, Kirilov, Collins. All. De Argila.

S.ERMETE: Barbanti, Severi (78’ Brighi T.), Sancisi, Tentoni, Bonifazi, Mazzavillani, Bento (93’ Antonelli), Marcaccio (67’ Braschi), Bascioni, Fuchi (30’ Ponticelli), Manfroni (80’ Zammarchi). A disp. Caprili, Vandi, Brighi A., Rizzo. All. Mancini.



ARBITRO: Sarti di Rimini

RETI: 5' Traini, 42' Demaria, 45' Bonifazi, 46' Manfroni, 48' Bonifazi, 59' Bento, 74' Demaria, 85' Manfroni, 97' Antonelli.

AMMONITI: Mazzoni (M), Tentoni (S), Manfroni (S), Bento (S).



Due Emme - Novafeltria 0-0



DUE EMME: Cappelli, Bucci, Montesi M., Giordani (28' pt Santantonio), Corbara, Yabre, Altieri, Giacobbi, Averardi (9' st Matassa), Ndiaye (20' st Cattedra), Rossi M. (33' st Rossini). A disp. Tani, Taioli, Mazzoli, Neri, Canali. All. Rossi A.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani, Rinaldi, Foschi, Frihat, Baldinini, Collini, Toromani (32' st Fabbri), Vivo (22' st Luzzi). A disp. Cappella, Ceccaroni, Valdifiori, Bindi, Semprini, Giorgini, Radici. All. Giorgi.



ARBITRO: Arrigoni L. di Ravenna

AMMONITI: Rossi M., Altieri, Toromani, Frihat, Rinaldi.



Granata - Fratta Terme 0-3



GRANATA: Barducci, Amaducci (44' st Rizzo), Pesaresi (27' st Bartoletti), Sacchetti (1' st Brunetti), Baroni, Fontana, Campinoti (10' st Arfilli), Farebegoli, Fadel Salah, Casotti, Tombetti.

A disp. Casadei, Baldani, Boschi, Spagnoli. All. Bracci.

FRATTA TERME: Lombardi, Dosio, Cicognani, Branchetti (37' Petrini), Bandini, Zoli F., Ravaioli, Lupatelli (43' st Guidi), Andreoli (46' st Lorenzi), Errani, De Pascalis (18' st Gallo).

A disp. Ronchi, Salvi, Zoli B., Mazzoni, Miraglia. All. Biserni.



ARBITRO: Donati di Rimini

RETI: 8' pt Lupatelli, 23' st Gallo, 45' st Andreoli.

AMMONITI: Amaducci, Fontana, Campinoti, Farabegoli.



Cervia - Bellaria 1-1 (6' Fabbri, 15' st Ferrani)



Meldola - Verucchio 2-1 (Michilli)



ANTICIPO Torconca - Stella 3-2



TORCONCA: Hysa, Casolla, Ferraro, Mercuri (4' st Basile), Fabrizi, Nicolini (1' st Bonetti), Ballaj (46' st Ricci), Vucaj, Pasolini, Donnarumma (18' st Miron), Cecchi. A disp. Urbinati, Novembrini, Krasniqi. All. Ricchiuti.

STELLA: Gentili, Fabbri, Bonucci (27' st Raschi), Guidomei, Gattei Colonna, Zavaglia (35' st Palladino), Garcia Rufer Au., Garcia Rufer Az. (38' st Torri), Eusebi (10' st Medi), Marconi, Aprea. A disp. Bascucci, Marconi, Belicchi, Belloni, Bedetti. All. Boldrini.



ARBITRO: Gjuzi di Bologna

RETI: 5' pt Garcia Rufer Au., 9' pt rig. Pasolini, 29' Garcia Rufer Az., 21' st Pasolini, 24' st Miron.

AMMONITI: Zavaglia, Mercuri, Fabbri, Bonetti, Gattei Colonna, Palladino.



CLASSIFICA Sampierana 62, Gambettola 58, Novafeltria 46, Forlimpopoli 42; Bakia e Due Emme 38, Torconca 35, Verucchio 34, Fratta Terme 32, Cervia 30, Sant'Ermete 29; Stella 27, Bellaria Igea Marina, Misano 21; Meldola 20, Granata 18.