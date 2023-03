Calcio Promozione Girone E: pari a reti inviolate tra Due Emme e Novafeltria

Sport

Mercato Saraceno

| 17:17 - 19 Marzo 2023

Gli undici iniziali.



Due Emme - Novafeltria 0-0



DUE EMME: Cappelli, Bucci, Montesi M., Giordani (28' pt Santantonio), Corbara, Yabre, Altieri, Giacobbi, Averardi (9' st Matassa), Ndiaye (20' st Cattedra), Rossi M. (33' st Rossini). A disp. Tani, Taioli, Mazzoli, Neri, Canali. All. Rossi A.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani, Rinaldi, Foschi, Frihat, Baldinini, Collini, Toromani (32' st Fabbri), Vivo (22' st Luzzi). A disp. Cappella, Ceccaroni, Valdifiori, Bindi, Semprini, Giorgini, Radici. All. Giorgi.



ARBITRO: Arrigoni L. di Ravenna

AMMONITI: Rossi M., Altieri, Toromani, Frihat, Rinaldi.



MERCATO SARACENO La Due Emme ferma il Novafeltria sul pari a reti inviolate. Parte bene la squadra di casa, che al primo minuto sfiora il gol con una conclusione potente, a lato, di Averardi, servito da Manuel Rossi. Al 10' Cappelli blocca il tiro al volo di Baldinini, che due minuti dopo crossa per Collini, ma il colpo di testa è impreciso. Al 16' una punizione battuta da Toromani genera una mischia che il Novafeltria non riesce a capitalizzare: dopo un batti e ribatti Collini si gira in area, ma il tiro è debole, blocca Cappelli. Al 35' torna pericolosa la Due Emme, colpo di testa di Corbara sugli sviluppi di un angolo, prodigiosa parata di Golinucci, ex di turno, che vola a deviare. Un minuto dopo angolo per gli ospiti, Foschi chiama Cappelli alla respinta, Gollini sul tap-in spreca. In avvio di ripresa Ndiaye spreca una buona occasione di testa, risponde Castellani al 56' con un tiro alto sopra la traversa. Al 60' Foschi trattiene Altieri in area, l'arbitro non ravvede gli estremi per il rigore. Al 71' contropiede della Due Emme e conclusione di Altieri bloccata da Golinucci. Due minuti dopo replica del Novafeltria su punizione di Toromani, palla a Frihat che da posizione favorevole spara alto. All'87' Cappelli neutralizza una velenosa conclusione di Baldinini.