Premier Giorgia Meloni a Rimini, 'No a salario minimo per legge'

16:54 - 17 Marzo 2023

Rimini





No al salario minimo, ma si all'estensione della contrattazione collettiva. E' questa la soluzione indicata dalla premier Giorgia Meloni, dal palco della Cgil di Rimini, sul tema dei salari bassi. La premier ricorda anche il segnale che il suo Governo ha voluto dare in questo senso destinando "300 milioni di euro per un più significativo stipendio per i lavoratori della scuola", senza contare l'intenzione di "innalzare le pensioni più basse e di tagliare di 2 punti percentuali il cuneo fiscale". "Vogliamo retribuzioni adeguate - dichiara - ma voglio ribadire che per raggiungere questo obiettivo il salario minimo legale non è la strada più efficace perché la fissazione per legge di questo non sarà una tutela aggiuntiva, rispetto a quella della contrattazione collettiva, ma potrebbe diventare sostitutiva, facendo un favore alle grandi concentrazioni economiche. La soluzione, a mio avviso, invece è stendere contratti collettivi a vari settori e intervenire per ridurre il carico fiscale sul lavoro"