Sport

Cattolica

| 16:00 - 17 Marzo 2023

Il Cattolica ha perfezionato il tesseramento del calciatore Luca Valeriani, classe 1991.

Valeriani, protagonista della promozione in serie D con il Riccione nella scorsa stagione ed ex Rimini, ha ricoperto negli ultimi anni sia il ruolo di difensore che quello di centrocampista. Tra gli altri club ha milittao anche in serie D nella Correggese. Al penultimo posto della classifica (15 punti), il Cattolica cerca con questa mossa di agganciare i playout.