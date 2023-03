Basket C Silver, i Titans ospitano Porto San Giorgio ad Acquaviva

Sport

Repubblica San Marino

| 15:31 - 17 Marzo 2023

Gamberini in azione.

Tornano in campo i Titans e l’occasione è data dall’ottava giornata di ritorno. Otto turni alla fine che per l’EA significano sette partite visto il turno di riposo prepasquale. Ad Acquaviva, nuovamente campo interno dei biancazzurri, arriva Porto San Giorgio, squadra sicuramente da non sottovalutare e difficile da decifrare. Si gioca domani, sabato 18 marzo, alle 18, con la Pallacanestro Titano terza in classifica con 30 punti (15 vinte e 6 perse) e i marchigiani ottavi a 22 (11-9). All’andata vinse Porto San Giorgio 78-74.



Coach Rossini, come sta la squadra?

“Abbiamo recuperato quasi tutti gli acciaccati, a parte naturalmente Dini il cui infortunio sapevamo essere più serio. Macina è ok, Gamberini è tornato ad allenarsi al 100% e anche Borello è di nuovo a disposizione dopo l’infortunio all’adduttore. Rimane da valutare invece Pasolini per un problema al piede”



Come valuti Porto San Giorgio?

“La squadra passa molto per quello che fanno i loro stranieri, giocatori che hanno gran parte delle responsabilità tecniche di quel che succede in campo. Noi vogliamo giocare una partita di buon livello e continuare il nostro percorso. Acquaviva? Per tanti aspetti il Multieventi è un impianto migliore, non c’è dubbio, ma come fondo e calore del pubblico Acquaviva si fa preferire. La gente è più vicina al campo e questo vuol dire. Vogliamo dare spettacolo sul campo e fuori”.