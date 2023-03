Calcio RSM, il Cosmos non sbaglia, crollano Domagnano e Murata

Sport

Repubblica San Marino

| 15:22 - 17 Marzo 2023

Troppo Fiorentino per il Domagnano: a dispetto dell’equilibrata gara d’andata, i ragazzi di Michelotti si impongono in maniera prorompente nella sfida disputata ieri sera ad Acquaviva. Straordinario protagonista Matteo Moretti, a segno addirittura cinque volte nel corso dell’incontro che all’intervallo vede il Fiorentino sul 3-0, grazie anche al contributo di Busignani. Nella ripresa va subito a segno Zafferani, poi altre tre volte Moretti oltre all’acuto di Maiani per il definitivo 8-0. I Lupi vengono così scavalcati da La Fiorita e Virtus, entrambe vincenti nei rispettivi incontri.







I Neroverdi liquidano il Faetano con un perentorio 7-2 che passa da un primo tempo in perfetto equilibrio. Due volte in vantaggio e due volte raggiunta la Virtus, che la sblocca con Morganti. Il pareggio di Raschi dura un paio di minuti, il tempo necessario a Paolo Casadei per segnare il primo dei tre gol di serata. Nel recupero del primo tempo Michele Moroni illude il Faetano, che nella ripresa incassa il 3-2 di Casadei. Nel finale la Virtus trova i gol della sicurezza, colpendo tre volte in quattro minuti: oltre alla tripletta di Casadei arriva anche la doppietta di Righi, prima dell’acuto di Pazzaglia che chiude partita e tabellino. In pieno recupero, Angelo Casadei neutralizza un tiro libero di Bacciocchi.





La Fiorita mantiene la porta inviolata, superando 3-0 il Cailungo fanalino di coda. Faticano a sbloccare l’incontro gli uomini di Ghiotti, che spezzano l’equilibrio al 40’ con Belloni. La gara resta in bilico fino ai minuti finali quando Felici ed Esposito certificano il successo gialloblù: tra le file dei Cailungo si segnala l’espulsione di Vagnini a partita pressoché conclusa. Prezioso successo per il Cosmos, che inanella la quinta vittoria in serie travolgendo il Tre Penne. La squadra di Muccioli, implacabile negli scontri diretti di questo periodo, è trascinata da Bologna – autore di due reti nel primo quarto d’ora. Il 3-0 di Zafferani, arrivato meno di un minuto dopo il raddoppio, taglia le gambe al Tre Penne che nella ripresa incassa il poker di Matteo Giorgini – reso superlativo dal terzo centro di Bologna, decisamente in serata. Al 58’ è Andrea Contato a depositare in fondo al sacco il gol della bandiera per il Tre Penne, superato a Fiorentino 5-1.





Va addirittura in doppia cifra la Libertas, che annichilisce 11-1 il Murata ed opera il sorpasso in graduatoria il Murata. Al cambio campo è già 6-0, con gol in apertura e chiusura di frazione ad opera di Taddei. In mezzo, l’acuto di Bacciocchi e l’autorete di Ottaviani, oltre a due reti di Burioni. Quest’ultimo arriverà a cinque marcature totali, aprendo anche il tabellino della ripresa, in cui trova spazio nuovamente Bacciocchi e in chiusura Mazza. Fronte Murata, Beinat sigla il momentaneo 1-9.





In vetta si conferma il binomio Fiorentino-Folgore. Il club di Falciano vince il derby con la Juvenes-Dogana, portandosi sul 2-0 in un amen grazie alla doppietta di Pellegrini. In avvio di ripresa il 3-0 di capitan Bernardi, prima della gioia personale per Pasqualini. Costantini alleggerisce il passivo, che si sostanzia nel 4-1 finale anche per il calcio di rigore fallito da Pellegrini in pieno recupero. Questa sera San Giovanni-Pennarossa, ad Acquaviva (ore 21:15), mette in palio punti pesanti in ottica qualificazione alla post-season. Decisamente a portata per il club di Chiesanuova, da difendere per gli uomini di Gualtieri che arrivano dal successo sul Tre Penne e proprio rispetto ai Biancazzurri vantano tre punti in più in classifica.