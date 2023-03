Addio posto fisso: in un rimorchio abbandonato trova il lavoro dei suoi sogni

Attualità

Rimini

| 07:31 - 19 Marzo 2023

Letizia Quadrelli all'opera nel suo "Lety Flip".

di Nicola Guerra



Capita spesso che le scelte di cuore si dimostrino come le più difficili da prendere, non è mai semplice. Ad ogni modo Letizia Quadrelli, arrivata ad un certo punto della vita, una decisione importantissima l'ha dovuta prendere. Riminese, 37 anni, madre della piccola Anita ha scelto quello che più di tutto la rendeva felice, facendo quella scelta che tanti sognano di fare ma che come il fine settimana, non arriva mai per davvero. Lei invece, il weekend appena trascorso lo aspettava da una vita: i suoi sacrifici si sono materializzati in una bellissima realtà. "Questo sogno ha sempre convissuto con me - racconta Letizia - parecchie volte si è dovuto scontrare con la realtà ma, per fortuna, ha vinto lui. Avevo già avuto delle esperienze come barlady ma è solo grazie al periodo del Covid e del lockdown se ho potuto affinare le mie conoscenze e la tecnica in miscelazione. La vera spinta però verso questa decisione mi è stata data da mia figlia con la sua nascita: in quel momento ho deciso che avrebbe dovuto avere una mamma felice".



Ieri Letizia ha mollato una vita certa e definita, quella del posto fisso. Dopo ben 15 anni da responsabile nel settore della moda, ha ufficialmente inaugurato "Lety Flip": un bar, o meglio uno speakeasy che una particolarità non da poco: si sposterà assieme a lei. Gli speakeasy sono quei locali che nacquero nei ruggenti anni '20 durante il proibizionismo americano e dove si poteva bere alcolici clandestinamente ascoltando musica jazz. Cento anni dopo, nei Nuovi anni '20, di quel periodo Letizia ne ha "rubato" lo stile e ne ha fatto il marchio unico del suo locale a quattro ruote (non mancherà di certo lo spioncino dove poter pronunciare la parola d'ordine). Lety Flip è ora pronto a salpare: sabato scorso (18 marzo) è andato in scena l'esordio assoluto in una serata in collaborazione con il Bar Lento di Rimini.



Un incontro fortuito in mezzo al verde: Nato come rimorchio per cavalli, il truck è diventato dopo un'ottima restaurazione più che un banco da lavoro per Lety. "Lo trovai durante una passeggiata - spiega - avvolto dalla vegetazione e coperto dalla polvere del tempo: dietro a quel brutto anatroccolo ci ho visto un meraviglioso cigno".



Nella cocktail list di Lety Flip non mancheranno certo i grandi classici della miscelazione anni '20, ma sopratutto ci sarà spazio per tutta la creatività dei Signature Drink della padrona di casa da gustarsi sorso dopo sorso. Una ricca selezione di eccellenze e prodotti di nicchia completano l'offerta e descrivono l'alta qualità del locale errante di Letizia. Adesso è giunta l'ora di caricare la bottigliera, mettersi in moto e iniziare questa avventura: l'augurio, per Letizia, è quello di girare tanto in modo da arrivare a più gente possibile tra festival ed eventi.



Per informazioni e prenotazioni: sito web; Instagram: @letyflip