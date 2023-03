Rimini, rischia di saltare il progetto del nuovo centro servizi per la pesca

Attualità

Rimini

| 13:21 - 17 Marzo 2023

Rendering.



Il nuovo centro servizi polivalente per la pesca e l'acquacoltura di Rimini, progetto che rappresenta il cuore del complessivo programma di riqualificazione del polo funzionale del porto, è a rischio in seguito ad alcune modifiche regolamentari che mettono a rischio i fondi ricevuti dal Comune per la realizzazione dell'opera. Ci sono infatti dei termini temporali che l'attuale cronoprogramma dei lavori, non modificabile, non potrebbe rispettare. E quindi rischierebbero di saltare sia i contributi, che i lavori.



Così il Comune di Rimini ha inviato una formale richiesta di incontro al capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca Stefano Scalera e alla direzione generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura, Maria Vittoria Briscolini; un incontro indispensabile, spiega l'amministrazione comunale, "alla luce dei recenti e allarmanti aggiornamenti comunicati dal Ministero, che se confermati metterebbero a rischio la possibilità per il Comune di utilizzare il contributo di fondi europei Feamp 2014-2020". Un contributo al quale il Comune di Rimini era stato già ammesso attraverso un bando del 2021, compromettendo di conseguenza la possibilità di realizzare nel medio termine una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo della marineria riminese e in generale della blue economy del territorio.



A causa di un susseguirsi di provvedimenti e di modifiche regolamentari infatti, non ci sarebbe più per il Comune di Rimini la possibilità di suddividere il progetto in due lotti funzionali, così come richiesto e inizialmente condiviso dal Ministero. Con tale procedura sarebbe stato possibile per l’amministrazione completare il primo stralcio di interventi entro i termini fissati dal bando al 31 ottobre 2023 e accedere ad ulteriori risorse europee a valere sul Feamp 2021-27 per sostenere la realizzazione della seconda parte degli interventi. Allo stato attuale invece l’amministrazione è chiamata a completare nella sua interezza l’opera entro termini stringenti, pena la perdita dei circa 2 milioni di euro assegnati all’ente nel settembre scorso.