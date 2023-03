Misano, al via i lavori per la nuova rotonda Simoncelli

Attualità

Misano Adriatico

| 12:55 - 17 Marzo 2023





Inizieranno lunedì i lavori per la realizzazione di una nuova rotonda all’incrocio tra via Simoncelli e Via Larga, nella zona artigianale di Santamonica. Si tratta del terzo stralcio dell’opera, avviata nel 2019, che ha dato alla luce via Simoncelli, al fine di collegare la zona del circuito e l’autostrada, connettendo via del Carro (SP50) a via Tavoleto (SP35).

La nuova rotonda, così come la Via Simoncelli, sarà realizzata dalla società Santamonica e rientra in una convenzione urbanistica di sviluppo del circuito stipulata fra la proprietà dell'autodromo del Comune di Misano.



“Con l’avvio del terzo stralcio, finalmente completeremo un’opera importante e andrà a regime il progetto della Via Simoncelli, che collega le due provinciali Via Tavoleto e Via del Carro – le parole del sindaco Fabrizio Piccioni -. È, ancora una volta, la dimostrazione di una importante collaborazione con la proprietà dell’autodromo, impegnato in prima persona a migliorare le infrastrutture della città”.



I lavori per la realizzazione dell’opera comporteranno la chiusura di un tratto di Via Larga, nella zona artigianale di Santamonica, per una durata di circa 45 giorni. Le attività e il centro ambiente di Hera, che sorgono nella parte terminale di Via Larga, saranno raggiungibili dalla via Enzo Ferrari e Tazio Nuvolari, sempre all'interno della zona artigianale.