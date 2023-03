Rimini, torna il mercato agricolo promosso da Coldiretti

Attualità

| 12:51 - 17 Marzo 2023

Torna il mercato promosso da Coldiretti di Rimini, che si rinnova ogni martedì mattina, nella Corte di Palazzo Ghetti. Luogo d’incontro tra produttori e consumatori, ha riscosso nell’autunno scorso, sin dai primi appuntamenti, un grande successo in termine di visite e apprezzamento; un vero e proprio spazio privilegiato per degustare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio, scoprire tradizioni culinarie da portare a casa, sulla propria tavola, ed esplorare i sapori della provincia."Visitare il mercato, nella splendida cornice della corte di Palazzo Ghetti, è un’occasione unica per conoscere meglio i prodotti locali e acquistarli direttamente dai produttori, che ne garantiscono genuinità e tracciabilità con la garanzia del giusto prezzo. Una vasta gamma di prodotti freschi di giornata, dall’ortofrutta al pane, e poi legumi, pasta, vino, olio, farine, marmellate, sottoli, salumi e preparati pronti, zafferano e carni", evidenzia una nota della Coldiretti.



Il mercato è aperto tutti i martedì mattina dalle 07.30 alle 13.30 in Via XX Settembre 1870 n.63 - Via Circonvallazione Meridionale n.39 – Rimini.